Carlos Santana trafił do szpitala przed koncertem w San Antonio. Co się stało?

fot. Roberto Finizio / mat. pras.

Carlos Santana, legendarny gitarzysta i ikona muzyki latynoamerykańskiej, trafił do szpitala tuż przed planowanym koncertem w Majestic Theatre w San Antonio, w Teksasie. Powodem było nagłe pogorszenie stanu zdrowia artysty, który zasłabł podczas próby dźwięku.

Służby ratunkowe reagują natychmiast

Według informacji przekazanych przez San Antonio Fire Department, około godziny 17:00 czasu lokalnego, ratownicy odpowiedzieli na wezwanie dotyczące starszego pacjenta, który zasłabł. Santana został przewieziony do szpitala. Na szczęście jego stan oceniany jest jako niezagrażający życiu.

Reakcja menedżera artysty

Rzecznik Carlosa Santany poinformował, że powodem zasłabnięcia mogło być odwodnienie, a muzyk przebywa obecnie pod obserwacją lekarską. Dodał również, że koncert w San Antonio został przełożony, ale artysta ma się dobrze i planuje kontynuować swoją trasę koncertową po USA. Nowa data wydarzenia zostanie ogłoszona wkrótce.

To nie pierwszy raz – podobne zdarzenie w 2022 roku

To nie pierwszy przypadek, kiedy zdrowie Carlosa Santany wymusiło przerwanie występu. W lipcu 2022 roku muzyk zasłabł na scenie w trakcie koncertu z powodu przegrzania i odwodnienia. Wtedy również trafił do szpitala, ale szybko wrócił do zdrowia i koncertowania.

Co z dalszą trasą koncertową?

Na chwilę obecną kolejne występy nie zostały odwołane, a wszystko zależy od tego, jak Santana zareaguje na leczenie. Fani na całym świecie życzą mu szybkiego powrotu do zdrowia i czekają na nowe daty koncertów.