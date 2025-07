Były CEO Astromera „nie wyraził zgody, by go nagrywano ani publicznie upokarzano”, więc pozwie Coldplay

fot. TikTok

Od kilku dni w internecie spekuluje się na temat tego, czy przyłapany na koncercie Coldplaya z kochanką Andy Byron zdecyduje się pozwać grupę. Były już CEO firmy Astromer oraz – także była – szefowa kadr tej firmy zostali uchwyceni przez kiss cam. Kiedy zorientowali się, że są na wizji, próbowali się ukryć, co tylko pogorszyło sytuację.

Andy Byron uważa, że to przez Coldplay stał się memem

– Albo tych dwoje ma romans, albo są bardzo nieśmiali – powiedział wówczas ze sceny Chris Martin. Nagranie zarejestrowane przez jedną z uczestniczek koncertu trafiło do internetu, stając się hitem i ściągając na zakochanych konsekwencje. Na razie zawodowe – oboje pożegnali się z Astromerem, ale zarówno Byron, jak i jego partnerka Kristin Cabot żyją w związkach małżeńskich i podejrzewamy, że przechodzą w nich kryzys.

Nie da się ukryć, że sytuacja z koncertu Coldplaya skomplikowała życie Byrona i Cabot. Eksperci odradzają mu pozywanie zespołu, przekonując, że by wygrać sprawę, biznesmen musiałby przekonać sąd, że Chris Martin go pomówił, a przy okazji dowieść, że nie ma romansu z byłą szefową HR w Astromerze. Serwis Page Six, powołując się na źródło z bliskiego otoczenia Byrona, donosi, że mężczyzna jest zdeterminowany, by pozwać grupę, ponieważ uważa, że to przez nią stał się memem. – Nie wyraził zgody, by go nagrywano ani publicznie upokarzano – cytuje swojego rozmówcę Page Six.

Co z tego wyjdzie – zobaczymy.