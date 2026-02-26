Britney Spears szaleje w jadalni w nowym, odważnym wideo

Britney Spears znów przyciąga uwagę fanów swoim odważnym stylem. Tym razem artystka opublikowała na Instagramie nagranie, w którym tańczy… w swojej jadalni.

Wideo, jak przystało na Britney, jest bardzo prowokacyjne. Piosenkarka wykonuje zmysłowe ruchy przy stole, a niektóre ujęcia odsłaniają jej biust – jednak każdy taki moment został zakryty emotikonem ❤️, zapewniając dyskrecję w stylu social media.

To kolejny przykład, jak Spears łączy taniec z wyjątkową ekspresją ciała. Kilka dni temu zaskoczyła fanów zdjęciem z plaży, ukazując nagą sylwetkę.

Britney i 200 milionów powodów do świętowania

Britney niedawno sprzedała prawa do swojego katalogu muzycznego firmie Primary Wave, co, według źródeł TMZ, jest „historyczną umową” wartą około 200 milionów dolarów. To zapewne kolejny powód do celebrowania w swoim unikalnym, tanecznym stylu.