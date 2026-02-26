CGM

Britney Spears szaleje w jadalni w nowym, odważnym wideo

Piosenkarka wykonuje odważne ruchy przy stole, a niektóre ujęcia odsłaniają jej biust...

2026.02.26

opublikował:

Britney Spears szaleje w jadalni w nowym, odważnym wideo

Britney Spears znów przyciąga uwagę fanów swoim odważnym stylem. Tym razem artystka opublikowała na Instagramie nagranie, w którym tańczy… w swojej jadalni.

Wideo, jak przystało na Britney, jest bardzo prowokacyjne. Piosenkarka wykonuje zmysłowe ruchy przy stole, a niektóre ujęcia odsłaniają jej biust – jednak każdy taki moment został zakryty emotikonem ❤️, zapewniając dyskrecję w stylu social media.

To kolejny przykład, jak Spears łączy taniec z wyjątkową ekspresją ciała. Kilka dni temu zaskoczyła fanów zdjęciem z plaży, ukazując nagą sylwetkę.

Britney i 200 milionów powodów do świętowania

Britney niedawno sprzedała prawa do swojego katalogu muzycznego firmie Primary Wave, co, według źródeł TMZ, jest „historyczną umową” wartą około 200 milionów dolarów. To zapewne kolejny powód do celebrowania w swoim unikalnym, tanecznym stylu.

 

View this post on Instagram

 

A post shared by Britney Spears (@britneyspears)

Tagi


Popularne newsy

Miuosh żegna się ze sceną: „Rapować już nie będę”
NEWS

Miuosh żegna się ze sceną: „Rapować już nie będę”

Dawid Podsiadło ze smutnym wyznaniem podczas Bestsellerów Empiku, które szybko zdementował
NEWS

Dawid Podsiadło ze smutnym wyznaniem podczas Bestsellerów Empiku, które szybko zdementował

Bestsellery Empiku 2025: Dawid Podsiadło triumfuje, Pezet zwycięzcą w kategorii rapowej
NEWS

Bestsellery Empiku 2025: Dawid Podsiadło triumfuje, Pezet zwycięzcą w kategorii rapowej

Miuosh o koncercie Dody na Narodowym: „Widzę 100 tys. osób na koncercie Dawida i sanah, ale nie wiem, czy widzę je na koncercie Dody”
NEWS

Miuosh o koncercie Dody na Narodowym: „Widzę 100 tys. osób na koncercie Dawida i sanah, ale nie wiem, czy widzę je na koncercie Dody”

Doda nominowana do Biologicznej Bzdury Roku 2025
NEWS

Doda nominowana do Biologicznej Bzdury Roku 2025

Roksana Węgiel jurorką preselekcji do Eurowizji 2026. Ale nie w Polsce
NEWS

Roksana Węgiel jurorką preselekcji do Eurowizji 2026. Ale nie w Polsce

Sentino zagra na PGE Narodowym. Obok niego wystąpi Maryla Rodowicz, Golec uOrkiestra i Roxie
NEWS

Sentino zagra na PGE Narodowym. Obok niego wystąpi Maryla Rodowicz, Golec uOrkiestra i Roxie

Polecane

CGM
Marcin Maciejczak wystąpi w Twoja Twarz Brzmi Znajomo

Marcin Maciejczak wystąpi w Twoja Twarz Brzmi Znajomo

Marcin Maciejczak nie zwalnia tempa

4 godziny temu

CGM
MAMY TO! PROGRAM MUZYCZNY NEXT FEST 2026 

MAMY TO! PROGRAM MUZYCZNY NEXT FEST 2026 

Mezo i Kasia Wilk wracają razem na scenę, by przypomnieć kultowe hity

4 godziny temu

CGM
Męskie Granie oddaje hołd legendzie – „Byłeś serca biciem” Tribute to Andrzej Zaucha

Męskie Granie oddaje hołd legendzie – „Byłeś serca biciem” Tribu ...

Hołd dla wyjątkowego talentu

5 godzin temu

CGM
Danny Brown w marcu w Stodole

Danny Brown w marcu w Stodole

Danny Brown pokazuje, że w hip-hopie można tworzyć na własnych zasadach

5 godzin temu

CGM
Miuosh o koncercie Dody na Narodowym: „Widzę 100 tys. osób na koncercie Dawida i sanah, ale nie wiem, czy widzę je na koncercie Dody”

Miuosh o koncercie Dody na Narodowym: „Widzę 100 tys. osób na koncerci ...

"We mnie też nikt nie wierzył sześć lat temu, a zagrałem na Stadionie Śląskim"

5 godzin temu

CGM
Nie żyje Oliver „Power” Grant. Współtwórca Wu-Tang Clan miał 52 lata

Nie żyje Oliver „Power” Grant. Współtwórca Wu-Tang Clan miał 52 lata

Grant był siłą napędową jednego z najważniejszych ruchów w historii hip-hopu.

6 godzin temu