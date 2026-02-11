Britney Spears sprzedała prawa do całego katalogu muzycznego. Jest on wart tyle ile katalog Justina Biebera

Britney Spears sprzedała prawa do swojego całego katalogu muzycznego. Jak ustaliło BBC, transakcja została sfinalizowana 30 grudnia, a nabywcą jest niezależny wydawca muzyczny Primary Wave. Wartość umowy ma wynosić około 200 milionów dolarów.

Ani przedstawiciele artystki, ani firma Primary Wave nie skomentowali oficjalnie szczegółów sprzedaży.

Co obejmuje katalog Britney Spears?

Katalog obejmuje wszystkie największe przeboje gwiazdy pop, w tym:



“…Baby One More Time”, “Oops!… I Did It Again”, “Toxic” oraz “Gimme More”.

Britney Spears, jedna z najlepiej sprzedających się artystek w historii, ma na koncie ponad 150 milionów sprzedanych płyt na całym świecie. Od debiutu w 1999 roku wydała dziewięć albumów studyjnych.

W styczniu 2024 roku wokalistka ogłosiła, że „nigdy nie wróci do przemysłu muzycznego”. Jej ostatnim utworem był duet z Eltonem Johnem, wydany w 2022 roku.

Primary Wave inwestuje w legendy muzyki

Primary Wave to firma założona 20 lat temu przez Lawrence’a Mestela. W przeszłości wydawca nabył prawa do katalogów i majątków takich artystów jak Notorious BIG, Prince oraz Whitney Houston.

Założyciel firmy rozpoczął działalność od zakupu 50% udziałów w części katalogu Nirvany, należącej wcześniej do Kurta Cobaina.

Trend sprzedaży katalogów muzycznych

Britney Spears dołącza do grona światowych gwiazd, które w ostatnich latach zdecydowały się sprzedać swoje katalogi muzyczne. Wśród nich znaleźli się m.in. Bruce Springsteen, Justin Bieber, Justin Timberlake oraz Shakira.

Springsteen sprzedał swój katalog firmie Sony w 2021 roku za około 500 milionów dolarów, a Justin Bieber podpisał w 2023 roku umowę wartą około 200 milionów dolarów z Hipgnosis Songs Capital.

Sprzedaż po burzliwym okresie w życiu artystki

Decyzja o sprzedaży katalogu następuje po trudnym okresie w życiu Spears. W 2021 roku zakończyła się jej trwająca 13 lat kuratela (conservatorship), w ramach której jej życie osobiste i finanse były kontrolowane przez ojca.

W 2023 roku artystka wydała autobiografię „The Woman in Me”, w której opisała swoje doświadczenia związane z kuratelą. Pod koniec 2025 roku wspomnienia opublikował także jej były mąż Kevin Federline, zatytułowane „You Thought You Knew”.