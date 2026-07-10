Brian Molko wskazał aktora do roli w filmie o Placebo. Wybór padł na Yungbluda

Czy powstanie biografia zespołu Placebo? Jeśli tak, Brian Molko już wie, kto powinien wcielić się w jego postać. Lider kultowej grupy przyznał, że chętnie zobaczyłby w tej roli Yungbluda, choć – jak żartuje – brytyjski artysta może mieć problem z odwzorowaniem jego charakterystycznego akcentu.

Brian Molko chciałby, aby zagrał go Yungblud

W wywiadzie dla Radio X Brian Molko został zapytany o to, kogo widziałby w roli samego siebie w ewentualnym filmie biograficznym o Placebo.

Muzyk bez wahania wskazał Yungbluda, czyli Dominica Harrisona. Z humorem dodał jednak, że największym wyzwaniem dla młodszego artysty mogłoby być odtworzenie jego sposobu mówienia.

– Myślę, że Yungblud świetnie by sobie poradził, ale może mieć problem z moim akcentem – zażartował Molko.

Jim Jarmusch wymarzonym reżyserem

Brian Molko zdradził również, kto jego zdaniem powinien stanąć za kamerą. Jego wybór padł na uznanego amerykańskiego reżysera Jima Jarmuscha.

Lider Placebo przyznał, że jest wielkim fanem twórczości filmowca, a jednym z jego ulubionych filmów jest „Only Lovers Left Alive”. Jak wyznał, ma nawet tatuaż nawiązujący do tego obrazu.

Yungblud i Placebo mają już wspólną historię

Pomysł obsadzenia Yungbluda w roli Briana Molko nie jest przypadkowy. W 2024 roku artyści spotkali się na scenie podczas koncertu we Francji, gdzie wspólnie wykonali kultowy utwór „Nancy Boy”.

Od tamtej pory wielu fanów zwraca uwagę na podobną sceniczną energię obu muzyków.

Yungblud coraz częściej typowany do ról biograficznych

To nie pierwszy raz, gdy nazwisko Yungbluda pojawia się w kontekście filmu biograficznego. W ostatnich miesiącach media spekulowały również, że wokalista mógłby wcielić się w Ozzy’ego Osbourne’a w przygotowywanej biografii legendarnego muzyka.

Choć oficjalnego potwierdzenia obsady wciąż nie ma, Sharon Osbourne nie wykluczyła takiej możliwości, co tylko podsyciło spekulacje fanów.

Placebo świętuje 30-lecie działalności

Tymczasem Placebo przygotowuje się do obchodów 30-lecia istnienia zespołu. Grupa niedawno wydała projekt „RE”, będący nową interpretacją debiutanckiego albumu z 1996 roku.

Jesienią muzycy wyruszą także w jubileuszową trasę koncertową, która obejmie koncerty m.in. w Hiszpanii, Francji, Niemczech, Szwecji, Holandii oraz Wielkiej Brytanii.