Branża muzyczna wprowadza oznaczenia AI w muzyce. Nowe etykiety zwiększą przejrzystość dla słuchaczy

Światowa branża muzyczna ogłosiła wprowadzenie wspólnego systemu oznaczania nagrań wykorzystujących generatywną sztuczną inteligencję. Inicjatywa została przygotowana przez najważniejsze organizacje reprezentujące przemysł muzyczny, w tym IFPI, RIAA, A2IM, WIN, IMPALA, Recording Academy (GRAMMY), SAG-AFTRA oraz Human Artistry Campaign.

Nowe oznaczenia mają pomóc słuchaczom zrozumieć, w jaki sposób sztuczna inteligencja została wykorzystana podczas tworzenia muzyki. Dzięki temu odbiorcy będą mogli łatwiej odróżnić utwory wygenerowane przez AI od nagrań stworzonych przez ludzi przy wsparciu nowoczesnych narzędzi technologicznych.

Dwa rodzaje oznaczeń dla utworów wykorzystujących AI

Nowy system przewiduje dwa poziomy oznaczeń:

Wygenerowane przez AI

Etykieta „Wygenerowane przez AI” będzie stosowana w przypadku nagrań, w których generatywna sztuczna inteligencja stworzyła całość lub znaczącą część kluczowych elementów utworu. Dotyczy to między innymi sytuacji, gdy:

główny wokal został wygenerowany przez AI,

najważniejsze partie instrumentalne stworzyła sztuczna inteligencja,

cały utwór powstał na podstawie poleceń tekstowych (promptów).

Wspomagane przez AI

Oznaczenie „Wspomagane przez AI” będzie przeznaczone dla nagrań, których głównymi twórcami pozostają ludzie. W tym przypadku sztuczna inteligencja pełni jedynie funkcję narzędzia wspierającego proces kreatywny, a podstawowe partie wokalne i instrumentalne są wykonywane przez artystów.

Coraz więcej muzyki powstaje z wykorzystaniem sztucznej inteligencji

Wprowadzenie nowych oznaczeń jest odpowiedzią na dynamiczny wzrost liczby utworów tworzonych przy pomocy generatywnej sztucznej inteligencji. Według danych platform streamingowych coraz większy odsetek nowych nagrań zawiera elementy wygenerowane przez AI.

Jednocześnie wielu artystów wykorzystuje sztuczną inteligencję jako wsparcie kreatywne, a nie narzędzie zastępujące ludzką twórczość. Branża muzyczna podkreśla, że transparentność w tym obszarze staje się kluczowa dla utrzymania zaufania odbiorców.

Branża muzyczna apeluje o ochronę praw autorskich

Przedstawiciele organizacji muzycznych zwracają uwagę, że rozwój sztucznej inteligencji powinien odbywać się z poszanowaniem praw autorskich i praw pokrewnych. Wśród najważniejszych postulatów branży znajdują się:

obowiązek uzyskiwania zgody właścicieli praw na wykorzystywanie utworów do trenowania modeli AI,

pełna transparentność dotycząca danych wykorzystywanych przez twórców sztucznej inteligencji,

skuteczna ochrona artystów, wykonawców i producentów muzycznych,

obowiązkowe oznaczanie treści generowanych przez AI,

zachowanie obecnych standardów ochrony praw autorskich.

Zdaniem przedstawicieli branży tylko odpowiednie regulacje pozwolą rozwijać technologie AI w sposób korzystny zarówno dla innowacji, jak i dla kultury.

Nowe oznaczenia AI mają budować zaufanie fanów

Organizacje reprezentujące sektor muzyczny podkreślają, że słuchacze coraz częściej oczekują informacji o pochodzeniu treści, których słuchają. Jasne oznaczanie utworów tworzonych przy pomocy sztucznej inteligencji ma zwiększyć przejrzystość rynku oraz pomóc odbiorcom świadomie wybierać muzykę.

Eksperci wskazują, że wspólny standard może stać się fundamentem przyszłego systemu identyfikacji pochodzenia treści cyfrowych i ważnym krokiem w kierunku odpowiedzialnego wykorzystania AI w przemyśle muzycznym.

ZPAV wspiera odpowiedzialny rozwój sztucznej inteligencji

W Polsce inicjatywę popiera Związek Producentów Audio Video (ZPAV), który reprezentuje większość krajowego rynku muzycznego. Organizacja podkreśla, że przejrzystość oraz skuteczna ochrona praw twórców są niezbędne dla dalszego rozwoju muzyki w erze sztucznej inteligencji.

Nowy system oznaczania nagrań ma być wdrażany przez serwisy streamingowe, dystrybutorów oraz partnerów branżowych na całym świecie. Rozwiązanie pozostaje otwarte i będzie rozwijane wraz z postępem technologicznym oraz zmianami przepisów dotyczących AI.