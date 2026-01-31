„Boys Don’t Cry” The Cure osiąga miliard odtworzeń na Spotify

Pierwszy singiel zespołu The Cure, „Boys Don’t Cry”, osiągnął niedawno milionowe sukcesy na Spotify, stając się pierwszą piosenką grupy, która przekroczyła miliard odtworzeń. Utwór, pierwotnie wydany latem 1979 roku, powrócił do świadomości fanów dzięki obecności na listach przebojów TikToka w Wielkiej Brytanii i USA.

Okolicznościowa EP-ka „Boys Don’t Cry (86 Mix)”

Z okazji tego osiągnięcia wytwórnie Fiction / Polydor wydały EP-kę „Boys Don’t Cry (86 Mix)”, która jest już dostępna na platformach streamingowych. W kwietniu 2026 roku ukaże się także w wersji CD oraz na winylach: w formatach 7-calowym i 12-calowym.

EP-ka zawiera zremasterowane utwory: „Boys Don’t Cry (86 Mix)”, a także strony B: „Plastic Passion”, „Pillbox Tales” i „Do The Hansa”, przygotowane przez renomowanego producenta Matta Coltona.

Historia i znaczenie utworu

Po premierze w 1979 roku, „Boys Don’t Cry” stało się tytułowym utworem amerykańskiego wydania debiutanckiego albumu The Cure – „Three Imaginary Boys”. Wersja z 1986 roku, nagrana ponownie przez Roberta Smitha z nowym wokalem i remiksem podkładu, przyniosła międzynarodowy sukces i znalazła się na składance „Standing on a Beach – The Singles”.

Dopiero teraz „Boys Don’t Cry (86 Mix)” doczekało się cyfrowej premiery, przypominając fanom o klasyce brytyjskiego rocka i wpływie zespołu The Cure na światową scenę muzyczną.

Lista utworów EP-ki „Boys Don’t Cry (86 Mix)”

CD i digital:

Boys Don’t Cry (86 Mix) [2026 Remaster] Plastic Passion (79 Mix) [2026 Remaster] Pillbox Tales (86 Mix) [2026 Remaster] Do The Hansa (86 Mix) [2026 Remaster] Boys Don’t Cry (86 12″ Mix) [2026 Remaster]

12” winyl:

A-SIDE:

A1. Boys Don’t Cry (86 Mix) [2026 Remaster]

A2. Boys Don’t Cry (86 12″ Mix) [2026 Remaster]

B-SIDE:

B1. Plastic Passion (79 Mix) [2026 Remaster]

B2. Pillbox Tales (86 Mix) [2026 Remaster]

B3. Do The Hansa (86 Mix) [2026 Remaster]

7” winyl: