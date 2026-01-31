CGM

„Boys Don’t Cry” The Cure osiąga miliard odtworzeń na Spotify

Utwór, pierwotnie został wydany latem 1979 roku

2026.01.31

opublikował:

„Boys Don’t Cry” The Cure osiąga miliard odtworzeń na Spotify

Pierwszy singiel zespołu The Cure, „Boys Don’t Cry”, osiągnął niedawno milionowe sukcesy na Spotify, stając się pierwszą piosenką grupy, która przekroczyła miliard odtworzeń. Utwór, pierwotnie wydany latem 1979 roku, powrócił do świadomości fanów dzięki obecności na listach przebojów TikToka w Wielkiej Brytanii i USA.

Okolicznościowa EP-ka „Boys Don’t Cry (86 Mix)”

Z okazji tego osiągnięcia wytwórnie Fiction / Polydor wydały EP-kę „Boys Don’t Cry (86 Mix)”, która jest już dostępna na platformach streamingowych. W kwietniu 2026 roku ukaże się także w wersji CD oraz na winylach: w formatach 7-calowym i 12-calowym.

EP-ka zawiera zremasterowane utwory: „Boys Don’t Cry (86 Mix)”, a także strony B: „Plastic Passion”, „Pillbox Tales” i „Do The Hansa”, przygotowane przez renomowanego producenta Matta Coltona.

Historia i znaczenie utworu

Po premierze w 1979 roku, „Boys Don’t Cry” stało się tytułowym utworem amerykańskiego wydania debiutanckiego albumu The Cure – „Three Imaginary Boys”. Wersja z 1986 roku, nagrana ponownie przez Roberta Smitha z nowym wokalem i remiksem podkładu, przyniosła międzynarodowy sukces i znalazła się na składance „Standing on a Beach – The Singles”.

Dopiero teraz „Boys Don’t Cry (86 Mix)” doczekało się cyfrowej premiery, przypominając fanom o klasyce brytyjskiego rocka i wpływie zespołu The Cure na światową scenę muzyczną.

Lista utworów EP-ki „Boys Don’t Cry (86 Mix)”

CD i digital:

  1. Boys Don’t Cry (86 Mix) [2026 Remaster]

  2. Plastic Passion (79 Mix) [2026 Remaster]

  3. Pillbox Tales (86 Mix) [2026 Remaster]

  4. Do The Hansa (86 Mix) [2026 Remaster]

  5. Boys Don’t Cry (86 12″ Mix) [2026 Remaster]

12” winyl:

  • A-SIDE:
    A1. Boys Don’t Cry (86 Mix) [2026 Remaster]
    A2. Boys Don’t Cry (86 12″ Mix) [2026 Remaster]

  • B-SIDE:
    B1. Plastic Passion (79 Mix) [2026 Remaster]
    B2. Pillbox Tales (86 Mix) [2026 Remaster]
    B3. Do The Hansa (86 Mix) [2026 Remaster]

7” winyl:

  • A-SIDE: Boys Don’t Cry (86 Mix) [2026 Remaster]

  • B-SIDE: Plastic Passion (79 Mix) [2026 Remaster]

Tagi


Popularne newsy

Oliwka Brazil nagrała numer z 730 Huncho: „On wygląda tak jak problem, ale to nieistotne”
NEWS

Oliwka Brazil nagrała numer z 730 Huncho: „On wygląda tak jak problem, ale to nieistotne”

Świat oszalał? Taco nawinął w swoim numerze o leku przeciwbólowym. Ten znika z aptek, a GIF bada czy numer nie jest nielegalną reklamą
NEWS

Świat oszalał? Taco nawinął w swoim numerze o leku przeciwbólowym. Ten znika z aptek, a GIF bada czy numer nie jest nielegalną reklamą

Jongmen wyszedł na wolność. Raper szybko zapowiedział nową muzykę
NEWS

Jongmen wyszedł na wolność. Raper szybko zapowiedział nową muzykę

Sebastian Fabijański przyznał, że trafił do szpitala psychiatrycznego za dwa i pół miesiąca 
NEWS

Sebastian Fabijański przyznał, że trafił do szpitala psychiatrycznego za dwa i pół miesiąca 

Julia Wieniawa łączy film z muzyką. Do sieci trafił singiel promujący „Chcę więcej”
NEWS

Julia Wieniawa łączy film z muzyką. Do sieci trafił singiel promujący „Chcę więcej”

Kizo i Faustyna Maciejczuk otwierają 2026 singlem „Cali w złocie”
NEWS

Kizo i Faustyna Maciejczuk otwierają 2026 singlem „Cali w złocie”

Eurowizja 2026: Galę poprowadzi przedstawicielka słynnego rodu jubilerów i aktor
NEWS

Eurowizja 2026: Galę poprowadzi przedstawicielka słynnego rodu jubilerów i aktor

Polecane

CGM
Jay-Z, Pusha T i Harvey Weinstein w nowych dokumentach Epsteina – FBI publikuje niezweryfikowane raporty

Jay-Z, Pusha T i Harvey Weinstein w nowych dokumentach Epsteina &#8211 ...

Eksperci ostrzegają przed wyciąganiem wniosków z niezweryfikowanych raportów

3 godziny temu

CGM
Zaskakujące wyznanie Majki Jeżowskiej: śpiewała na weselu Violetty Villas

Zaskakujące wyznanie Majki Jeżowskiej: śpiewała na weselu Violetty Vil ...

Andrzej Piaseczny przypomniał swoją wspólną weselną przygodę z Majką

5 godzin temu

CGM
Modelki: „Mi nie umiesz mówić nie, kiedy znikam wracasz”

Modelki: „Mi nie umiesz mówić nie, kiedy znikam wracasz”

Ruszył pre-order debiutanckiego albumu „HOT HITS”

5 godzin temu

CGM
Melanie Martinez powraca z nowym utworem „POSSESSION”

Melanie Martinez powraca z nowym utworem „POSSESSION”

Utwór łączy chwytliwą melodię z ostrym, bezkompromisowym tekstem

7 godzin temu

CGM
Kendrick Lamar może pobić rekord Jaya-Z i Kanye Westa

Kendrick Lamar może pobić rekord Jaya-Z i Kanye Westa

Kendrick Lamar stoi przed szansą, aby stać się najbardziej utytułowanym raperem w historii Grammy

7 godzin temu

CGM
Lykke Li zapowiada, że jej nowy album „The Afterparty”, może być jej ostatnim

Lykke Li zapowiada, że jej nowy album „The Afterparty”, może być jej o ...

„Świat jest teraz w naprawdę ciemnym miejscu"

7 godzin temu