Szukaj
CGM

Bonus RPK odpowiada na krytykę swojego singla: „Część z was zatrzymała się mentalnie w 2010 r.”

"Co miałem zrobić dla hip-hopu,to zrobiłem. A dzisiaj chcę się tą muzyką po prostu bawić".

2025.09.12

opublikował:

Bonus RPK odpowiada na krytykę swojego singla: „Część z was zatrzymała się mentalnie w 2010 r.”

fot. Instagram / @bonusrpk_official

Bonus RPK i Oliwka Brazil opublikowali wczoraj wspólny singiel „XD”, w którym „wyjaśniają hejterów”. Kawałek już przed premierą wywołał spore kontrowersje, ponieważ okazało się, że nie wszyscy fani Bonusa są przygotowani na featuring z Oliwką. Po premierze wcale nie było lepiej, w mediach społecznościowych pojawiła się masa negatywnych komentarzy.

„Gdzie jest ten stary Bonus i dlaczego ten dzisiejszy idzie drogą Dawida Obserwatora i Bajorsona, robiąc pato disco polo?”, „Zasady poszły się j***ć. Ważne że lajki się zgadzają i hajsy na gimbusach”, „Kolejny feat ze Skolimem?” – czytamy na instagramowym profilu Bonusa. Raper ustosunkował się do uwag w instagramowym poście.

„Co miałem zrobić dla hip-hopu, to zrobiłem”

– To kawałek, w którym ciśniemy z k***stwem w internecie. Hejterzy narzucili dziwną narracje, jakoby ten numer miał być wymierzony w fanów, a to jakiś absurd. Konstruktywna krytyka jest mile widziana, ale ubliżania lub poniżania to czystej postaci hejt. Ja swoich słuchaczy szanuje i każdy kto mnie zna, lub spotkał, ten dobrze o tym wie. Nie szanuje chorągiewek, które z byle powodu odwracają się ode mnie i nie nabieram się na ich podstępy. Narracje, że kawałek jest słaby też sobie schowajcie w dupsko. Każdy hejter nie pozwoli na to, aby ktoś ten numer nazwał dobrym. Spadły na mnie wszystkie plagi świata, ale damy radę, przepalimy to! Ciężko się czyta pociski pełne nienawiści, ale życia weteran już w niejednej trudnej sytuacji przetrwał i wrócił silniejszy. Na koniec to my będziemy się śmiać. Akcja weryfikacja dalej trwa – komentuje raper.

– Cały czas żyjecie płytą „Wku***onego dzieciaka”. Ja wtedy byłem młodym chłopakiem, który świata nie widział poza swoim osiedlem. Oczywiście była wtedy inna nawijka, w głowie był inny pogląd. Ale czasy się zmieniły. Mam już 36 lat. Co miałem udowodnić, to udowodniłem. Co miałem zrobić dla hip-hopu, to zrobiłem. A dzisiaj chcę się tą muzyką po prostu bawić. Jestem artystą, ale nie chcę być artystą zaszufladkowanym – dodaje.

Jak oceniacie „XD?”

Tagi


Popularne newsy

Doda twierdzi, że za honorarium z koncertu mogłaby kupić kawalerkę. Skolim po koncertowym lecie kupiłby całe blokowisko
NEWS

Doda twierdzi, że za honorarium z koncertu mogłaby kupić kawalerkę. Skolim po koncertowym lecie kupiłby całe blokowisko

Julia Wieniawa nagrała numer z czołową polską raperką
NEWS

Julia Wieniawa nagrała numer z czołową polską raperką

Kaczor wygrał proces z „Gazetą Wyborczą”. Nie może się jednak doprosić wykonania wyroku
NEWS

Kaczor wygrał proces z „Gazetą Wyborczą”. Nie może się jednak doprosić wykonania wyroku

Sokół wraca na kanał Step Records
NEWS

Sokół wraca na kanał Step Records

Konsekwencje nalotu rosyjskich dronów? Zagraniczna grupa odwołała koncert w Polsce
NEWS

Konsekwencje nalotu rosyjskich dronów? Zagraniczna grupa odwołała koncert w Polsce

Sobel miał poważny wypadek i czeka go operacja. „Pojawiły się problemy neurologiczne”
NEWS

Sobel miał poważny wypadek i czeka go operacja. „Pojawiły się problemy neurologiczne”

Bonus RPK: „Jesteście żałośni, tacy bezduszni, zawistni, zazdrośni”
NEWS

Bonus RPK: „Jesteście żałośni, tacy bezduszni, zawistni, zazdrośni”

Polecane

CGM
Ten występ zelektryzował trenerów i przejdzie do historii „The Voice of Poland”

Ten występ zelektryzował trenerów i przejdzie do historii „The V ...

Kuba Badach o swoim artystycznym „końcu”

1 godzinę temu

CGM
Fat Joe twierdzi, że przez beefy z 50 Centem i Jay’em-Z stracił miliony. Miał do niego dzwonić sam Michael Jordan

Fat Joe twierdzi, że przez beefy z 50 Centem i Jay’em-Z stracił ...

MJ odmówił współpracy po konflikcie z 50 Centem

6 godzin temu

CGM
Julia Wieniawa nagrała numer z czołową polską raperką

Julia Wieniawa nagrała numer z czołową polską raperką

"Tańcz jak ci zagram" jest kolejną zapowiedzią albumu Julki

9 godzin temu

CGM
Oskarżony o współudział w morderstwie Tupaca Keefe D twierdzi, że Diddy wyznaczył milion dolarów za głowę rapera

Oskarżony o współudział w morderstwie Tupaca Keefe D twierdzi, że Didd ...

Proces w sprawie zabójstwa Tupaca ma rozpocząć się w lutym

9 godzin temu

CGM
Margaret krytycznie o muzyce influencerów: „Mam niezgodę na to”

Margaret krytycznie o muzyce influencerów: „Mam niezgodę na to”

Piosenkarka zwróciła uwagę na dysproporcje w branży muzycznej

12 godzin temu

CGM
Krystian Ochman szczerze o Blance w „The Voice Kids”: „Może czasem brakuje umiejętności wokalnych”

Krystian Ochman szczerze o Blance w „The Voice Kids”: „Może czasem bra ...

Muzyk ma pewne wątpliwości co do jej warsztatu wokalnego Blanki

12 godzin temu