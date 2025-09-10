Szukaj
CGM

Bonus RPK łączy siły z Oliwką Brazil

"Tak się gotuje".

2025.09.10

opublikował:

Bonus RPK łączy siły z Oliwką Brazil

fot. Instagram / @bonusrpk_official

W przestrzeni publicznej pokutuje przekonanie, że to słuchacze są hamulcowymi rozwoju muzyki. Część twórców unika eksperymentów i nietypowych kooperacji, bojąc się o reakcję swojego fanbase’u. Wygląda jednak na to, że ani Bonus RPK, ani Oliwka Brazil nie boją się niczego i za to należy im się szacunek.

Bonus RPK i Oliwka Brazil w kawałku „XD”

Każdego roku na polskiej scenie rapowej pojawiają się kooperacje, o których nie śniło się nawet najbardziej otwartym i progresywnym słuchaczom. Ta zapowiada się na jedną z nich. O północy na platformy streamingowe trafi „XD” – wspólny kawałek szefa Ciemnej Strefy i reprezentantki Warnera.

Za dużo kontrowersji? To przecież w naszym stylu! O północy wjeżdża nasz wspólny numer, w którym ciśniemy z hejterami! I jeżeli j***cie ich tak samo jak my, to na pewno Wam się spodoba – zachęca do odsłuchu Bonus.

Tak się gotuje – dodaje w komentarzu na Instagramie Oliwka Brazil.

 

Wyświetl ten post na Instagramie

 

Post udostępniony przez BonusRPK_official (@bonusrpk_official)

Tagi


Popularne newsy

Ten Typ Mes wrócił do starych nawyków
NEWS

Ten Typ Mes wrócił do starych nawyków

Ten Typ Mes odpuszcza beef?
NEWS

Ten Typ Mes odpuszcza beef?

PRO8L3M odpalił promomix i preorder nowej płyty. Poznaliśmy zawartość zestawu wycenionego na 500 zł
NEWS

PRO8L3M odpalił promomix i preorder nowej płyty. Poznaliśmy zawartość zestawu wycenionego na 500 zł

Ten Typ Mes wyjaśnia brak dissu. Raper przekonuje, że to jeszcze nie koniec
NEWS

Ten Typ Mes wyjaśnia brak dissu. Raper przekonuje, że to jeszcze nie koniec

Tede i Warga nabijają się z Mesa. „Babcia Tedego z 1897”
NEWS

Tede i Warga nabijają się z Mesa. „Babcia Tedego z 1897”

Paluch „szukał Nitro i chciał mu zrobić krzywdę”?
NEWS

Paluch „szukał Nitro i chciał mu zrobić krzywdę”?

Kristin Cabot i Coldplay Kiss Cam – mąż zabiera głos po głośnym skandalu
NEWS

Kristin Cabot i Coldplay Kiss Cam – mąż zabiera głos po głośnym skandalu

Polecane

CGM
Olivia Rodrigo łączy siły z legendą. Artystka zapowiada koncertowe wydawnictwo

Olivia Rodrigo łączy siły z legendą. Artystka zapowiada koncertowe wyd ...

Premiera jeszcze w tym roku.

50 sekund temu

CGM
To już pewne – System Of A Down w Polsce i to w doborowym towarzystwie

To już pewne – System Of A Down w Polsce i to w doborowym towarz ...

To pierwszy koncert System Of A Down w naszym kraju od 2017 r.

4 godziny temu

CGM
Mata kupił Lamborghini za póltora miliona złotych

Mata kupił Lamborghini za póltora miliona złotych

Raper spełnił marzenie o luksusowym aucie

5 godzin temu

CGM
Doda zgarnie fortunę za krótki występ na PGE Narodowym

Doda zgarnie fortunę za krótki występ na PGE Narodowym

Do sieci trafiły szczegóły kontraktu

6 godzin temu

CGM
Makabryczne odkrycie w Tesli 20-letniego muzyka. W bagażniku znaleziono pocięte ciało

Makabryczne odkrycie w Tesli 20-letniego muzyka. W bagażniku znalezion ...

Szok w Hollywood

6 godzin temu

CGM
Ostateczne wyniki badań Ryszarda Rynkowskiego. Biegli zdecydowali czy artysta był pod wpływem alkoholu podczas prowadzenia pojazu

Ostateczne wyniki badań Ryszarda Rynkowskiego. Biegli zdecydowali czy ...

Kolizja drogowa w czerwcu zakończyła się skandalem

8 godzin temu