Bonus RPK łączy siły z Oliwką Brazil

fot. Instagram / @bonusrpk_official

W przestrzeni publicznej pokutuje przekonanie, że to słuchacze są hamulcowymi rozwoju muzyki. Część twórców unika eksperymentów i nietypowych kooperacji, bojąc się o reakcję swojego fanbase’u. Wygląda jednak na to, że ani Bonus RPK, ani Oliwka Brazil nie boją się niczego i za to należy im się szacunek.

Bonus RPK i Oliwka Brazil w kawałku „XD”

Każdego roku na polskiej scenie rapowej pojawiają się kooperacje, o których nie śniło się nawet najbardziej otwartym i progresywnym słuchaczom. Ta zapowiada się na jedną z nich. O północy na platformy streamingowe trafi „XD” – wspólny kawałek szefa Ciemnej Strefy i reprezentantki Warnera.

– Za dużo kontrowersji? To przecież w naszym stylu! O północy wjeżdża nasz wspólny numer, w którym ciśniemy z hejterami! I jeżeli j***cie ich tak samo jak my, to na pewno Wam się spodoba – zachęca do odsłuchu Bonus.

– Tak się gotuje – dodaje w komentarzu na Instagramie Oliwka Brazil.