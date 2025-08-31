Szukaj
Bon Jovi nagrali nową wersję albumu „Forever”, zapraszając do współpracy wielkie gwiazdy

Wśród gości m.in. Bruce Springsteen, Robbie Williams i Avril Lavigne.

2025.08.31

opublikował:

Bon Jovi nagrali nową wersję albumu „Forever", zapraszając do współpracy wielkie gwiazdy

fot. mat. pras.

fot. mat. pras.

Bon Jovi ogłosili premierę nowej wersji albumu „Forever”. Wydawnictwo zatytułowane „Forever (Legendary Edition)” ukaże się 24 października nakładem Island Records i przyniesie 14 utworów, w tym 13 kooperacji z wielkimi muzycznymi gwiazdami.

Nadchodzący album promuje znakomity singiel „Red White and Jersey”, którego można już posłuchać na platformach streamingowych. Zespół udostępnił także „Hollow Man” z udziałem Bruce’a Springsteena.

„Postanowiłem zadzwonić do kilku przyjaciół, by pomogli mi w trudnym czasie”

Kooperacyjne „Forever (Legendary Edition) zawiera nowe interpretacje utworów z ostatniego albumu grupy. – To coś więcej niż tylko zbiór współprac – to płyta zrodzona z konieczności – wyjaśnia Jon Bon Jovi, dodając: – Moja operacja strun głosowych i późniejsza rehabilitacja były dobrze udokumentowaną podróżą, która zbiegła się w czasie z premierą „Forever” w czerwcu 2024 r. W studiu śpiewałem wystarczająco dobrze, by nagrać materiał, ale wymagania wokalne i trud codziennego koncertowania wciąż były poza moim zasięgiem. Bez możliwości wyruszenia w trasę czy promowania albumu, z którego wszyscy byliśmy dumni, postanowiłem zadzwonić do kilku przyjaciół, by pomogli mi w tym trudnym czasie. To wielcy wokaliści, artyści, a przede wszystkim wspaniali ludzie. Rezultat to płyta z nową perspektywą i nowym duchem – album, który udowadnia, że wszyscy radzimy sobie w tym świecie dzięki pomocy przyjaciół.

Czuję ogromną radość i wdzięczność, wypuszczając ten album, i myślę, że to słychać w muzyce. Mogę z całą pewnością powiedzieć, że zawsze istnieje coś większego niż JA, a tym czymś jesteśmy MY.

Bon Jovi – „Forever (Legendary Edition)” – tracklista:

1. Red, White, and Jersey
2. Legendary (with James Bay)
3. We Made It Look Easy (with Robbie Williams)
4. Living Proof (with Jelly Roll)
5. Waves (with Jason Isbell)
6. Seeds (with Ryan Tedder)
7. Kiss The Bride (with Billy Falcon)
8. The People’s House (with The War & Treaty)
9. Walls Of Jericho (with Joe Elliott)
10. I Wrote You A Song (with Lainey Wilson)
11. Living In Paradise (with Avril Lavigne)
12. My First Guitar (with Marcus King)
13. Hollow Man (with Bruce Springsteen)
14. We Made It Look Easy / Hicimos Que Pareciera Fácil (with Carin León)

