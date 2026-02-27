Blanka zdradziła to, czego nie wiemy o Maliku Montanie

fot. Cactus Shoot

Blanka w najnowszym wywiadzie została zapytana o relację z Malik Montana. Media od miesięcy spekulują o ich bliskości, jednak artystka po raz kolejny podkreśliła, że łączy ich przyjaźń. Przy okazji zdradziła, jaki raper jest prywatnie.

Od Eurowizji do medialnych nagłówków

Blanka zdobyła ogólnopolską rozpoznawalność dzięki występowi na Konkurs Piosenki Eurowizji z utworem „Solo”. Choć w finale zajęła 19. miejsce, jej kariera wyraźnie przyspieszyła. Kolejne single oraz aktywność w mediach społecznościowych sprawiają, że wokalistka nie schodzi z nagłówków.

Jednym z najczęściej powracających tematów jest jej relacja z Malikiem Montaną. Zdjęcia paparazzi i wspólne wyjścia regularnie podsycają plotki o romansie, którym artystka konsekwentnie zaprzecza.

– Jesteśmy przyjaciółmi. Bardzo dużo sobie doradzamy, więc tylko przyjaźń – zaznaczyła w jednym z wywiadów.

„Ma drugą stronę”

Podczas rozmowy radiowej Blanka została zapytana, jaki naprawdę jest raper poza scenicznym wizerunkiem. Jej odpowiedź może zaskoczyć część fanów.

– Myślę, że jest mega dżentelmenem. Wydaje mi się, że przedstawia pewną personę w internecie, która oczywiście zgadza się z tym, kim jest, ale ma też drugą stronę. Jest naprawdę mega spokojnym, bystrym i ogarniętym facetem – wyznała.

Piosenkarka dodała, że Malik Montana jest dla niej dużym wsparciem i wielokrotnie udzielał jej cennych rad, z których korzysta do dziś.

Wygląda więc na to, że za wizerunkiem rapera kryje się znacznie bardziej stonowana i prywatna odsłona, o której – jak twierdzi Blanka – „nie wszyscy wiedzą”.