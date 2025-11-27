Björk obchodzi 60. urodziny i ujawnia szczegóły pozwu przeciwko państwu islandzkiemu

Björk, jedna z najbardziej wpływowych artystek muzyki alternatywnej, obchodzi 60. urodziny, jednocześnie ujawniając szczegóły swojej walki prawnej z państwem Islandii w sprawie przemysłowego rybołówstwa łososiowego. Dochód z jej singla „Oral”, nagranego we współpracy z Rosalíą i Sega Bodega, został przekazany na wsparcie lokalnych mieszkańców Seyðisfjörður, którzy sprzeciwiali się hodowli ryb w otwartych klatkach.

Singiel „Oral” wspiera walkę z hodowlą przemysłową

Artystka wyjaśniła, że „industrialne hodowle łososi w otwartych klatkach są okrutne dla środowiska. Hodowane ryby cierpią, a ich działalność powoduje poważne szkody dla naszej planety. Walka z tym przemysłem to walka o przyszłość Ziemi”. Dochód ze sprzedaży singla wspierał cztery konkretne sprawy prawne, mające na celu ochronę lokalnych społeczności i środowiska morskiego.

Cztery prowadzone sprawy

Björk szczegółowo opisała cztery przypadki, w których wsparcie finansowe singla pomogło mieszkańcom:

Seyðisfjörður – blokowanie procesu wydania licencji na hodowlę ryb w fiordzie wbrew woli mieszkańców. Planowanie przestrzenne w Seyðisfjörður – precyzyjny przypadek prawny dotyczący morskiego planowania przestrzennego. Westfjord – przypadki ucieczki ryb z hodowli w Tálknafjörður i Patreksfjörður. Sandeyri – zatrzymanie hodowli ryb powstałej wbrew woli lokalnych rolników.

Björk dodała, że 21 listopada 2025 roku, w dniu swoich 60. urodzin, złożono kolejny pozew przeciwko państwu islandzkiemu, a artystka zachęca obserwatorów do śledzenia rozwoju sprawy.

Dalsze działania i wizja ochrony środowiska

Artystka podkreśliła, że „dzięki Waszej hojności możemy kontynuować kolejne sprawy, które mają wspierać ochronę mórz i wód oraz realizować cel 30 by 30, czyli ochronę przynajmniej 30% lądów i oceanów do 2030 roku”. Björk wyraziła nadzieję, że te sprawy staną się przykładem dla innych i zainspirują społeczeństwo do działań proekologicznych.

W wywiadzie dla NME Björk zwróciła uwagę na znaczenie młodego pokolenia w walce o klimat: „Pokolenie Z jest naprawdę radykalne, i cieszę się, że środowisko jest dla nich priorytetem. To daje nadzieję!”.

Nowa współpraca muzyczna

Artystka nie zwalnia tempa również w muzyce – niedawno ponownie współpracowała z Rosalíą oraz Yves Tumor przy singlu „Berghain”. Utwór, pochodzący z albumu Rosalíi „LUX”, łączy klasyczne wpływy z tekstami w języku niemieckim, hiszpańskim i angielskim. Björk określiła udział w nagraniu jako „ogromny zaszczyt”, podkreślając rozwój swojej koleżanki artystycznej i innowacyjność projektu.