Billy Corgan wspomina ostatni koncert Black Sabbath z Ozzym Osbournem: „Płakałem w ciszy, żegnając swoich muzycznych bohaterów”

Emocjonalny „piękny i gorzki dzień” dla Billy’ego Corgana

Billy Corgan, lider zespołu The Smashing Pumpkins, podzielił się swoimi refleksjami po ostatnim koncercie legendarnej grupy Black Sabbath. Wydarzenie, które odbyło się 5 lipca 2025 roku w Birmingham, nazwał „pięknym i gorzkim dniem”. Corgan przyznał, że podczas występu płakał w ciszy, żegnając swoich muzycznych bohaterów.

Ostatni koncert Black Sabbath – „Back to the Beginning” w Birmingham

Koncert „Back to the Beginning” był pożegnaniem oryginalnego składu Black Sabbath: Ozzy’ego Osbourne’a, Tony’ego Iommiego, Geezera Butlera i Billa Warda. Wydarzenie zgromadziło ponad 40 000 fanów na stadionie oraz miliony przed ekranami na całym świecie. Dochód z koncertu przeznaczono na organizacje charytatywne, takie jak The Cure Parkinson’s Trust oraz Birmingham Children’s Hospital.

Ozzy Osbourne na scenie mimo choroby Parkinsona

Pomimo zaawansowanego stadium choroby Parkinsona, Ozzy Osbourne wystąpił na scenie siedząc na specjalnym tronie w kształcie nietoperza. Razem z zespołem wykonał największe przeboje, w tym „Iron Man”, „War Pigs” i „Paranoid”, co wywołało ogromne emocje wśród fanów.

Gwiazdy rocka oddają hołd Black Sabbath

Podczas koncertu pojawiły się także legendy rocka, takie jak Metallica, Guns N’ Roses, Tom Morello, Jack Black, Steven Tyler i Fred Durst. Wspólnie z Black Sabbath uczcili pamięć zespołu, wykonując znane utwory i swoje własne hity.