Bianca Censori przerywa milczenie. Szokujące wyznania o małżeństwie z Kanye Westem

Po latach spekulacji, domysłów i medialnych nagłówków Bianca Censori po raz pierwszy zdecydowała się zabrać głos. W szczerym wywiadzie architektka opowiedziała o kulisach małżeństwa z Kanye Westem, jego problemach zdrowotnych oraz o własnych granicach, które – jak podkreśla – nigdy nie były przez męża przekraczane.

Kanye West i fala kontrowersji. Bianca reaguje

Kanye West od dłuższego czasu wzbudzał ogromne kontrowersje swoimi publicznymi wypowiedziami, w tym tymi uznawanymi za antysemickie. Skutkiem była m.in. utrata lukratywnych kontraktów reklamowych oraz globalna krytyka. Kilka dni temu artysta opublikował publiczne przeprosiny, tłumacząc swoje zachowanie nieleczoną chorobą afektywną dwubiegunową typu I.

Bianca Censori w rozmowie z „Vanity Fair” przyznała, że życie u boku Kanye w czasie jego załamań psychicznych było dla niej ogromnym wyzwaniem emocjonalnym. Jak powiedziała:

„Mogę tylko zawsze przy nim być i pomagać. Ten rok był jak wykonywanie resuscytacji przez wiele miesięcy. Mam do niego tyle miłości i empatii, że jestem w stanie to robić – i rozumiem, że świat tego nie rozumie (…). On musi przejść swój własny proces naprawiania tego wszystkiego, a ja jestem tutaj, żeby go wspierać, kochać i być przy nim. Kocham go tak bardzo. Jesteśmy jak jeden organizm.”

„Rozważałam rozstanie” – Bianca o kryzysie w związku

Censori nie ukrywa, że były momenty, w których myślała o odejściu. Jak jednak zaznaczyła, te myśli uznała za powierzchowne i wynikające z ogromnego napięcia:

„Nie wyszłam za mąż za mojego męża, bo chciałam zdobyć jakąś platformę. Poślubiłam go, bo go kocham. Czy to nie brzmi jak największy banał?”

Czy Kanye West jest antysemitą? Bianca Censori zabiera głos

Jednym z najgłośniejszych tematów wywiadu była kwestia antysemickich wypowiedzi rapera. Bianca jasno stwierdziła, że nie uważa męża za antysemitę, dodając:

„Często popada on w ekstremalne obsesje. Nie otrzymałam odpowiedzi, która miałaby wystarczająco dużo sensu, by ją zapamiętać.”

Przyznała również, że w tym czasie była skupiona wyłącznie na ich relacji, a nie na „ratowaniu wizerunku” Kanye.

Odważne stylizacje i nagość. „To była współpraca”

Bianca Censori od miesięcy przyciąga uwagę mediów swoimi kontrowersyjnymi stylizacjami. Zapytana, czy Kanye kontrolował jej wygląd, odpowiedziała stanowczo:

„Razem z mężem pracowaliśmy nad moimi stylizacjami. To była współpraca, nigdy nie było tak, że kazał mi coś robić.”

Dodała też, że sama ma „wyraźną obsesję na punkcie nagości”, co przeczy narracji o kontroli ze strony męża.

Terapia, emocje i życie rodzinne

Bianca wspomniała również o swoim procesie leczenia emocjonalnego:

„Musiałam popracować nad sobą, bo miałam pewne schematy zachowań, które raniły nie tylko mnie, ale też ludzi wokół. Wywierałam dużą presję na innych, by byli powodem mojego szczęścia albo nieszczęścia. Obwiniałam kogoś, gdy nie czułam się dobrze.”

Podkreśliła też, że Kanye West jest „świetnym ojcem” i wspierał ją w terapii.