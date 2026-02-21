Beteo wraca do korzeni. „PUSTE MIASTO” zapowiada album „FA2 MIXTAPE”

Beteo prezentuje nowy singiel „PUSTE MIASTO”, w którym wraca do starych, dobrych czasów i wspomnień z rodzinnych stron. To najbardziej nostalgiczny numer z nadchodzącego projektu „FA2 MIXTAPE” – sentymentalna podróż do okresu małolackiej beztroski, pierwszych przyjaźni i dorastania w mniejszych miejscowościach.

„PUSTE MIASTO” – hymn tych, którzy wyjechali

Nowy utwór to swoisty hymn wszystkich mieszkańców wielkich miast, którzy wychowali się w tych mniejszych. Beteo pokazuje bardziej refleksyjną, nieoczywistą stronę swojej twórczości. W tekście wraca do momentów, które ukształtowały jego tożsamość – do miejsc, które mimo upływu lat zawsze witają z otwartymi ramionami.

Singiel wyróżnia się unikalnym, gitarowym brzmieniem, za które odpowiada ekipa młodych producentów. Świeże podejście do produkcji nadaje numerowi lekkości i autentyczności, jednocześnie podkreślając emocjonalny charakter utworu.

„FA2 MIXTAPE” już 27 lutego

„PUSTE MIASTO” to ostatni zwiastun długo wyczekiwanego albumu „FA2 MIXTAPE”, który ukaże się 27 lutego – dokładnie tydzień po premierze singla. Projekt zapowiada się jako osobisty i dopracowany materiał, łączący nowoczesne brzmienie z historiami zakorzenionymi w przeszłości artysty.

Na oficjalnej stronie projektu wciąż dostępny jest preorder albumu oraz limitowany merch przygotowany we współpracy z marką 2005.global.