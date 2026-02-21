CGM

Beteo wraca do korzeni. „PUSTE MIASTO" zapowiada album „FA2 MIXTAPE"

„FA2 MIXTAPE” już 27 lutego

2026.02.21

Beteo wraca do korzeni. „PUSTE MIASTO” zapowiada album „FA2 MIXTAPE”

Beteo prezentuje nowy singiel „PUSTE MIASTO”, w którym wraca do starych, dobrych czasów i wspomnień z rodzinnych stron. To najbardziej nostalgiczny numer z nadchodzącego projektu „FA2 MIXTAPE” – sentymentalna podróż do okresu małolackiej beztroski, pierwszych przyjaźni i dorastania w mniejszych miejscowościach.

„PUSTE MIASTO” – hymn tych, którzy wyjechali

Nowy utwór to swoisty hymn wszystkich mieszkańców wielkich miast, którzy wychowali się w tych mniejszych. Beteo pokazuje bardziej refleksyjną, nieoczywistą stronę swojej twórczości. W tekście wraca do momentów, które ukształtowały jego tożsamość – do miejsc, które mimo upływu lat zawsze witają z otwartymi ramionami.

Singiel wyróżnia się unikalnym, gitarowym brzmieniem, za które odpowiada ekipa młodych producentów. Świeże podejście do produkcji nadaje numerowi lekkości i autentyczności, jednocześnie podkreślając emocjonalny charakter utworu.

„FA2 MIXTAPE” już 27 lutego

„PUSTE MIASTO” to ostatni zwiastun długo wyczekiwanego albumu „FA2 MIXTAPE”, który ukaże się 27 lutego – dokładnie tydzień po premierze singla. Projekt zapowiada się jako osobisty i dopracowany materiał, łączący nowoczesne brzmienie z historiami zakorzenionymi w przeszłości artysty.

Na oficjalnej stronie projektu wciąż dostępny jest preorder albumu oraz limitowany merch przygotowany we współpracy z marką 2005.global.

