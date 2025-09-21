Szukaj
Ben Affleck i Jennifer Lopez ponownie wystawiają dom na sprzedaż. Była para znacznie obniżyła cenę nieruchomości

Jeśli dojdzie do sprzedaży, celebryci straca a niej blisko dziewięć milionów dolarów

2025.09.21

Ben Affleck i Jennifer Lopez zdecydowali się ponownie wystawić na sprzedaż swój wspólny dom w Beverly Hills, tym razem z ceną 52 milionów dolarów. To obniżka o 16 milionów w stosunku do pierwotnej kwoty 68 milionów, którą para ustaliła w lipcu 2024 roku.

Historia sprzedaży i finansowe tło

Początkowo Affleck i Lopez próbowali sprzedać rezydencję prywatnie, zanim zdecydowali się na publiczne wystawienie oferty. Według źródeł Ben był zmotywowany do szybszej sprzedaży i gotowy do obniżenia ceny, podczas gdy Jennifer wolała trzymać się pierwotnej kwoty.

Przypomnijmy, że przy zakupie domu w maju 2023 roku para wzięła hipotekę w wysokości 20 milionów dolarów na 12-sypialniową i 24-łazienkową posiadłość, którą nabyli za 60,85 miliona dolarów.

Obecne plany mieszkaniowe Jennifer Lopez i Bena Afflecka

Jennifer Lopez w lutym zakupiła dom w Hidden Hills o powierzchni 10 046 stóp kwadratowych, ze stajnią, areną do jazdy konnej, domkiem dla gości i basenem. Nadal mieszka w Beverly Hills podczas remontu nowej posiadłości.

Ben Affleck opuścił dom w Beverly Hills w lipcu 2024 roku, przenosząc się najpierw do Brentwood, a następnie do luksusowej, prywatnej rezydencji, która była wciąż w budowie.

Szansa na sprzedaż

Obniżka ceny może przyspieszyć sprzedaż posiadłości i pozwolić byłym partnerom na zamknięcie tego rozdziału.

 

