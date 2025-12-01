Bedoes twierdzi, że Sentino groził, że go „zadźga”

CGM

Podczas jednego ze swoich ostatnich streamów, Bedoes ujawnił, że otrzymuje od Sentino groźby. Według rapera wiadomość, którą dostał, brzmiała, że Sentino chce go „zadźgać”. W odpowiedzi Bedoes wyraźnie skrytykował takie zachowanie, mówiąc, że byłoby to „ch*jową śmiercią”.

Choroby psychiczne Sentino – Bedoes stanowczy

Artysta przyznał, że od dawna mówi się o problemach psychicznych Sentino, w tym o domniemanej chorobie dwubiegunowej. W jego opinii – jeśli ktoś ma zaburzenia psychiczne – nie powinno się robić z tego powodu żartów ani czerpać z tego korzyści. Według Bedoesa środowisko rapowe powinno zaoferować takiej osobie pomoc, zamiast dodatkowo dokładać jej cierpienia.

„Jeżeli Sentino ma problemy psychiczne, to nie jest to śmieszne. Ktoś z jego środowiska powinien mu pomóc, zabrać na terapię. To nie jest powód do śmiania się” – powiedział raper.

Czy problem był znany wcześniej?

Tak – Bedoes w przeszłości otwarcie mówił o swoich własnych zmaganiach psychicznych, przyznając, że leczył się psychiatrycznie. Jednak w przypadku Sentino temat był zawsze traktowany z przymrużeniem oka – aż do momentu, gdy miały paść groźby. Drastyczna eskalacja sprawy skłoniła Borysa do przerwania milczenia.

