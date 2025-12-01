Bedoes twierdzi, że Sentino groził, że go „zadźga”

Foto: @piotr_tarasewicz / @cgm.pl

Podczas jednego ze swoich ostatnich streamów, Bedoes ujawnił, że otrzymuje od Sentino groźby. Według rapera wiadomość, którą dostał, brzmiała, że Sentino chce go „zadźgać”. W odpowiedzi Bedoes wyraźnie skrytykował takie zachowanie, mówiąc, że byłoby to „ch*jową śmiercią”.

Choroby psychiczne Sentino – Bedoes stanowczy

Artysta przyznał, że od dawna mówi się o problemach psychicznych Sentino, w tym o domniemanej chorobie dwubiegunowej. W jego opinii – jeśli ktoś ma zaburzenia psychiczne – nie powinno się robić z tego powodu żartów ani czerpać z tego korzyści. Według Bedoesa środowisko rapowe powinno zaoferować takiej osobie pomoc, zamiast dodatkowo dokładać jej cierpienia.

„Jeżeli Sentino ma problemy psychiczne, to nie jest to śmieszne. Ktoś z jego środowiska powinien mu pomóc, zabrać na terapię. To nie jest powód do śmiania się” – powiedział raper.

Czy problem był znany wcześniej?

Tak – Bedoes w przeszłości otwarcie mówił o swoich własnych zmaganiach psychicznych, przyznając, że leczył się psychiatrycznie. Jednak w przypadku Sentino temat był zawsze traktowany z przymrużeniem oka – aż do momentu, gdy miały paść groźby. Drastyczna eskalacja sprawy skłoniła Borysa do przerwania milczenia.