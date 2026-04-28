Bedoes dotrzymał słowa i zrobił tatuaż na twarzy: „Zabrałeś mi tatę, dziadka i chciałeś zabrać mamę”

2026.04.28

Bedoes 2115 ponownie udowodnił, że stoi za swoimi deklaracjami. Po zakończeniu głośnego charytatywnego streamu organizowanego z Łatwogangiem, raper zdecydował się na odważny krok – wykonał symboliczny tatuaż na twarzy. Wszystko w imię wsparcia dla Fundacja Cancer Fighters oraz walki z chorobą nowotworową.

Charytatywny stream Łatwoganga podbił internet

Przez dziewięć dni internet żył akcją charytatywną inspirowaną utworem Ciągle tutaj jestem (diss na raka). Stream przyciągnął ogromną uwagę – zarówno widzów, jak i znanych osobistości ze świata muzyki, sportu i internetu.

Kulminacyjnym momentem była transmisja, którą jednocześnie oglądało ponad 1,6 mln osób. Dzięki ogromnemu zaangażowaniu społeczności udało się zebrać aż 251 mln złotych na walkę z rakiem. To jedna z największych tego typu akcji w Polsce, która odbiła się szerokim echem także za granicą.

Wspólny cel: pomoc dzieciom chorym na raka

Inspiracją dla całego przedsięwzięcia była współpraca Bedoesa z młodą artystką Mają Mecan. Ich utwór nie był typowym kawałkiem muzycznym – stał się manifestem walki z chorobą i wsparcia dla najmłodszych pacjentów onkologicznych.

Raper w ostatnim czasie angażował się w pomoc, odwiedzając dzieci na oddziałach onkologicznych i nagłaśniając problem walki z rakiem. Dzięki takim działaniom udało się zmobilizować tysiące osób do wsparcia fundacji.

Tatuaż „JR” – symbol walki i osobistej historii

Podczas streamu Bedoes zadeklarował, że jeśli zbiórka osiągnie 250 mln złotych, wykona tatuaż na twarzy. Słowa dotrzymał. W mediach społecznościowych pokazał efekt – symbol „JR” pojawił się pod jego okiem.

Tatuaż ma głęboki, osobisty wymiar. Artysta podzielił się emocjonalnym wpisem, w którym odniósł się do własnych doświadczeń związanych z chorobą w rodzinie. Dla niego to nie tylko gest, ale także wyraz sprzeciwu wobec raka i solidarności z chorymi.

Akcja, która zjednoczyła Polaków

Charytatywny stream Łatwoganga pokazał siłę internetu i społeczności. Wspólny cel – pomoc dzieciom walczącym z nowotworami – połączył miliony ludzi w całym kraju.

Bedoes i Łatwogang podkreślili, że sukces akcji to заслuga wszystkich uczestników. To przykład, jak ogromny wpływ mogą mieć media społecznościowe, gdy są wykorzystywane w słusznej sprawie.

Popularne newsy

Tede Peja @piotr_tarasewicz
NEWS

Tede i Peja zawarli pakt o nieagresji na streamie Łatwoganga!!! Stream przedłużony o cztery godziny

Tede foto @piotr_tarasewicz
NEWS

Tede i Peja nagrają „diss na raka”? Jest deklaracja po historycznym pojednaniu

Latwo Bedoes YT
NEWS

Bedoes i Łatwogang wydali oświadczenie: ” Nie przyjmujemy żadnych orderów, prosimy o przyznawanie ich pielęgniarzom, pielęgniarkom, lekarkom i lekarzom, którzy muszą walczyć codziennie”

Mata
NEWS

Mata namówił Szczęsnego do gry w swojej drużynie. Łatwogang przekroczył 160 milionów złotych

Dua Lipa pierogi
NEWS

Dua Lipa wpadła do Warszawy na weekend. Na Instagramie pokazała się z pierogami

Coldplay 2022 @piotr_tarasewicz @cgm.pl-35
NEWS

Wokalista Coldplay zaśpiewał na streamie Łatwoganga. „Siurubujemy” obiegło internet

PolAndRock PrzystanekWoodstock StanisławWadas JerzyOwsiak
NEWS

Jerzy Owsiak o rekordowej zbiórce Łatwoganga i Bedoesa: „To dla nas niesamowita nauka”

Polecane

CGM
Bruce Springsteen

Bruce Springsteen zabiera głos po zamachu na Donalda Trumpa: „Ni ...

Napięte relacje Springsteena i Trumpa

1 sekunda temu

CGM
Mick Jagger Rolling Stones Warszawa

The Rolling Stones zapowiadają nowy album „Foreign Tongues&#8221 ...

Strategia tajemnic i ukrytych komunikatów

1 minuta temu

CGM
Harry Styles 2026 ig

Harry Styles zaręczony ze znaną aktorką

Głośne zaręczyny w świecie show-biznesu

7 minut temu

CGM
RunDMC

Przełom w sprawie zabójstwa Jam Master Jaya. Jeden z oskarżonych przyz ...

Po 24 latach od jednej z największych tragedii w historii hip-hopu pojawił się przełom w dochodzeniu

11 minut temu

CGM
Madonna Sabrina Carpenter 2026

Madonna nieoczekiwanie pojawiła się na scenie Coachelli z Sabriną Carp ...

Spotkanie dwóch pokoleń popu

13 minut temu

CGM
Megan Moulin 2026 Ig

Megan Thee Stallion kończy przygodę z Broadwayem po rozstaniu z Klayem ...

Raperka żegna się z musicalem „Moulin Rouge!” kilka tygodni przed planowanym finałem

20 minut temu