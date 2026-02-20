BARANOVSKI wraca po przerwie jako… Wojciech Baranowski i singlem „Waniliowy” zapowiada duże zmiany

Wojciech Baranowski, wcześniej znany jako BARANOVSKI, powraca na muzyczną scenę z nowym singlem „Waniliowy”, który zapowiada wielkie zmiany w jego twórczości i wizerunku. Artysta, który zdobył platynowe i złote płyty oraz dwa #1 w zestawieniach APC, pokazuje teraz bardziej osobiste, odważne i prowokacyjne oblicze.

BARANOVSKI – droga artystyczna Wojciecha Baranowskiego

Pod pseudonimem BARANOVSKI Wojciech Baranowski wydał trzy albumy, w tym:

„Zbiór” (2019) – zdobył status Złotej Płyty

„BARANOVSKI 2” – pokrył się Platyną jeszcze przed premierą

Mimo sukcesów w radiowych przebojach o milionowych zasięgach, artysta poczuł, że czas na zmianę i odrodzenie swojej twórczości. Jak sam przyznaje:

„Kiedy zaczynałem się bać, stawałem się WANILIOWY. Zaczynałem znikać. Uciekałem od samego siebie. Byłem nijaki. Byłem Waniliowy. Dałem sobie w RYJ! Zmieniłem coś w sobie, żeby odrodzić się w swojej twórczości.”

„Waniliowy” – minimalistyczny singiel z wielkim przesłaniem

Nowy singiel „Waniliowy” to wyjątkowa kompozycja, która urzeka prostotą, a jednocześnie porusza i zaskakuje. Towarzyszy mu czarno-biały teledysk, który podkreśla nowy wizerunek artysty i jego osobiste doświadczenia.

Nowy rozdział w muzyce Wojciecha Baranowskiego

Singiel „Waniliowy” to tylko początek większych zmian. Wojciech Baranowski pokazuje teraz dojrzalszą stronę swojej twórczości i wizerunku. Jego muzyka staje się bardziej introspektywna, odważna i prowokacyjna. Fani mogą spodziewać się kolejnych niespodzianek, które potwierdzą, że artysta powrócił w pełni świadomy swojej wartości i twórczych możliwości.

Wojciech Baranowski udowadnia, że powrót po latach przerwy może być pełen świeżości i emocji, a singiel „Waniliowy” jest tego najlepszym dowodem.