Barack Obama ujawnia swoje ulubione filmy, książki i muzykę 2025

Ulubione utwory muzyczne Baracka Obamy w 2025 roku

Były prezydent USA, Barack Obama, opublikował swoją coroczną listę ulubionych utworów muzycznych. W zestawieniu znalazły się zarówno największe gwiazdy pop i R&B, jak i artystki oraz artyści niezależni. Wśród wyróżnionych piosenek znalazły się:

Bruce Springsteen – „Faithless”

Chappell Roan – „The Giver”

Drake – „Nokia”

Kendrick Lamar i SZA – „Luther”

Lady Gaga – „Abracadabra”

Rosalía – „Sexo, Violencia Y Llantas”

Olivia Dean – „Man I Need”

W zestawieniu pojawiły się również utwory Burna Boy’a z Travisem Scottem, Jamili Woods, Victoria Noelle, BLACKPINK oraz kilka hitów indie, m.in. Jay Som i Jim Adkins („Float”), The Beths („Metal”) i Khamari („Sycamore Tree”).

Filmy, które zrobiły wrażenie na byłym prezydencie

Wśród ulubionych filmów Baracka Obamy znalazły się: Jay Kelly, Orwell: 2+2=5, Good Fortune, Sinners, Hamet oraz One Battle After Another.

Książki, które Barack Obama polecał w 2025

Były prezydent podzielił się również najlepszymi lekturami mijającego roku. Wśród nich znalazły się m.in.:

Paper Girl – Beth Macy

The Wilderness – Angela Flournoy

North Sun – Ethan Rutherford

The Look – Michelle Obama

Osobista refleksja i hołd dla przyjaciół

Barack Obama wykorzystał także swoje media społecznościowe, by oddać hołd Robowi i Michele Reiner, przyjaciołom rodziny, którzy niedawno zostali tragicznie zamordowani w Los Angeles. Były prezydent podkreślił znaczenie ich wkładu w film i telewizję oraz wartości, które reprezentowali.