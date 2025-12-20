Barack Obama ujawnia swoje ulubione filmy, książki i muzykę 2025

Ulubione utwory muzyczne Baracka Obamy w 2025 roku
Były prezydent USA, Barack Obama, opublikował swoją coroczną listę ulubionych utworów muzycznych. W zestawieniu znalazły się zarówno największe gwiazdy pop i R&B, jak i artystki oraz artyści niezależni. Wśród wyróżnionych piosenek znalazły się:
-
Bruce Springsteen – „Faithless”
-
Chappell Roan – „The Giver”
-
Drake – „Nokia”
-
Kendrick Lamar i SZA – „Luther”
-
Lady Gaga – „Abracadabra”
-
Rosalía – „Sexo, Violencia Y Llantas”
-
Olivia Dean – „Man I Need”
W zestawieniu pojawiły się również utwory Burna Boy’a z Travisem Scottem, Jamili Woods, Victoria Noelle, BLACKPINK oraz kilka hitów indie, m.in. Jay Som i Jim Adkins („Float”), The Beths („Metal”) i Khamari („Sycamore Tree”).
Filmy, które zrobiły wrażenie na byłym prezydencie
Wśród ulubionych filmów Baracka Obamy znalazły się: Jay Kelly, Orwell: 2+2=5, Good Fortune, Sinners, Hamet oraz One Battle After Another.
Książki, które Barack Obama polecał w 2025
Były prezydent podzielił się również najlepszymi lekturami mijającego roku. Wśród nich znalazły się m.in.:
-
Paper Girl – Beth Macy
-
The Wilderness – Angela Flournoy
-
North Sun – Ethan Rutherford
-
The Look – Michelle Obama
Osobista refleksja i hołd dla przyjaciół
Barack Obama wykorzystał także swoje media społecznościowe, by oddać hołd Robowi i Michele Reiner, przyjaciołom rodziny, którzy niedawno zostali tragicznie zamordowani w Los Angeles. Były prezydent podkreślił znaczenie ich wkładu w film i telewizję oraz wartości, które reprezentowali.