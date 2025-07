BABYMETAL kują żelazo, póki gorące. Singiel „Kon! Kon!” już dostępny

fot. mat. pras.

BABYMETAL opublikowały prawdziwie wybuchowy kawałek. Nagrane z udziałem członków indyjskiej grupy Blodywood „Kon! Kon!” to kolejna zapowiedź albumu „METAL FORTH. Krążek ukaże się 8 sierpnia nakładem Capitol Records. Nowemu singlowi pionierek kawaii metalu towarzyszy teledysk zarejestrowany podczas występu BABYMETAL w nowojorskiej Madison Square Garden.

Bloodywood towarzyszą BABYMETAL w największej dotychczas trasie Japonek po Ameryce Północnej. Rozpiska tournée jest dostępna na BABYMETAL.com.

Wśród gości m.in. Spiritbox i Tom Morello

Na krążku „METAL FORTH”, którego tytuł oznacza „poza metalem” gościnnie pojawią się artyści, z którymi BABYMETAL nawiązały współpracę podczas tras koncertowych. Wśród zaproszonych gości znajdują się Poppy, Spiritbox, Tom Morello, Bloodywood, Electric Callboy, Polyphia oraz Slaughter to Prevail.

„Kon! Kon!” to czwarty singiel promujący nadchodzący album. Wcześniej fani mogli usłyszeć „RATATATA” (z Electric Callboy), „from me to u” (z Poppy) oraz „Song 3” (z Slaughter To Prevail).

„METAL FORTH” to następca albumu „METAL GALAXY” z 2019 r. oraz konceptualnego „THE OTHER ONE” z 2023. Jak pisał magazyn „PAPER”: „Na ‘THE OTHER ONE’ zespół otworzył Metalverse i surfuje po równoległych wszechświatach, eksplorując labirynt pełen prawd, kłamstw i tajemnic ukrytych w ciemności”.