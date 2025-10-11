Szukaj
ASAP Rocky: Moja córka to najlepsze, co stworzyłem w tym roku

Raper podkreśla wagę ojcostwa

2025.10.11

fot. Instagram / @badgalriri

ASAP Rocky w rozmowie z serwisem Complex przyznał, że ojcostwo jest dla niego najważniejsze. Gdy zapytano go, co jest jego ulubionym „tworem” w 2025 roku, odpowiedział bez wahania: córka Rocki Irish, którą ma z Rihanną.

„Moja córka. To moja ulubiona rzecz, którą stworzyłem w tym roku. Pozdrowienia dla Rocki Irish” – powiedział Rocky.

Rodzina na pierwszym miejscu

Rocky i Rihanna powiększyli swoją rodzinę po narodzinach Rocki Irish, dołączającej do starszych synów RZA i Riot. Choć raper pracuje nad nową muzyką, prowadzi kampanie kreatywne i rozwija swoje projekty modowe, podkreśla, że bycie ojcem przewyższa wszystko inne w jego życiu.

Nowa kolekcja Puma

ASAP Rocky niedawno wypuścił swoją nową kolekcję PUMA, dostępną w wybranych sklepach na całym świecie. Kolekcja łączy klasyczny sportowy styl marki z luksusowym, harlemskim charakterem Rocky’ego.

Wśród propozycji znajdują się m.in.: płaszcze z futra sztucznego o długości do ziemi, warstwowe koszule mechaniczne z kolorowymi logotypami Puma, AWGE i „Don’t Be Dumb”, wzory zwierzęce, takie jak python i gepard, inspirowane stylem muzycznym jungle jazz z Harlemu lat 20. i 30.

