Angie Martinez zdradza, dlaczego od 29 lat nie opublikowała wywiadu z Tupakiem

foto: mat. pras.

Mija niemal 30 lat od nagrania jednego z najbardziej kontrowersyjnych wywiadów w historii hip-hopu. Rozmowa z Tupakiem Shakurem, przeprowadzona w 1996 roku, do dziś nie została w całości opublikowana. Dziennikarka Angie Martinez po latach zdecydowała się wyjaśnić powody tej decyzji.

Niepublikowany wywiad z Tupakiem – historyczny materiał

Wywiad powstał w czasie, gdy Tupac był u szczytu sławy, ale także w samym centrum konfliktu Wschód–Zachód. Rozmowa trwała ponad półtorej godziny i – jak przyznaje dziennikarka – była jedną z najbardziej intensywnych w jej karierze.

„To był jeden z najbardziej gniewnych i emocjonalnych momentów w jego życiu” – przyznała Angie Martinez.

Do tej pory opublikowano jedynie krótkie fragmenty rozmowy. Reszta nagrania pozostaje zamknięta w archiwum.

Dlaczego wywiad nigdy nie ujrzał światła dziennego?

Angie Martinez otwarcie mówi, że nie chce pokazywać Tupaca w świetle, które mogłoby zaszkodzić jego dziedzictwu. Raper w trakcie rozmowy miał wypowiadać się bardzo ostro o innych artystach i osobach ze środowiska.

„On był wściekły. Mówił rzeczy, które – gdyby zostały dziś opublikowane – zraniłyby wiele osób” – tłumaczyła dziennikarka.

Słowa, które mogłyby rozpalić stare konflikty

Według Martinez, Tupac odnosił się bezpośrednio do realnych konfliktów i konkretnych nazwisk. Dziennikarka uznała, że po jego śmierci publikacja tych treści byłaby nieetyczna.

„Nie chciałam, żeby ludzie zapamiętali go tylko przez pryzmat gniewu i bólu” – wyjaśniła.

Podkreśliła również, że wiele osób, o których mówił Tupac, nie ma już możliwości odpowiedzi, co dodatkowo obciążałoby przekaz.

Troska o dziedzictwo rapowej legendy

Angie Martinez zaznacza, że jej decyzja nie wynika z cenzury, lecz z szacunku. Dla niej Tupac to nie tylko raper, ale poeta, wizjoner i głos całego pokolenia.

„Chcę, żeby świat pamiętał jego muzykę, jego przesłanie i wrażliwość – nie tylko jego gniew” – powiedziała.

Czy pełny wywiad z Tupakiem kiedykolwiek zostanie opublikowany?

Na ten moment dziennikarka nie planuje ujawnienia nagrania. Jak sama przyznaje, wracała do niego wielokrotnie, ale za każdym razem dochodziła do tego samego wniosku.