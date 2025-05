Amerykańska grupa nie ruszy w trasę po Europie. Jeden z jej członków został wyprowadzony z samolotu w kajdankach

fot. Scott Henderson / Unsplash

Pochodzący z Teksasu rockowy zespół Lord Buffalo napotkał nieprzewidziane trudności, przez które jest zmuszony odwołać pierwszą w swojej karierze trasę koncertową po Europie. Muzycy siedzieli już w samolocie w Dallas i myślami byli w Holandii, do której zmierzali. Niestety, tuż przed startem maszyny na pokład weszła Straż Graniczna i Służba Celna. Perkusista Lord Buffalo został skuty i wyprowadzony z samolotu.

„Pracujemy nad tym, by uwolnić Yamala”

Co się stało? Perkusista grupy Yamal Said ma meksykańskie obywatelstwo, ale jednocześnie również zieloną kartę, która teoretycznie powinna umożliwić mu pracę w Stanach i poza nimi. Mimo konieczności odwołania trasy zespół jest dobrej myśli i liczy na to, że perkusista wkrótce odzyska wolność.

„Wspólnie z prawnikiem ds. imigracji pracujemy nad tym, by dowiedzieć się więcej i uwolnić Yamala. Z ciężkim sercem odwołujemy tournee, ale najważniejsze są teraz dla nas jego bezpieczeństwo i wolność” – czytamy w komunikacie grupy.

Wyświetl ten post na Instagramie Post udostępniony przez Lord Buffalo (@lordbuffalo)