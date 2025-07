All Time Low zimą na koncercie w Polsce

fot. mat. pras.

Dużo dobrych wieści dla fanów All Time Low. Zespół zaprezentował nowy singiel „The Weather”, którym zapowiada nadchodzący album. Krążek „Everyone’s Talking” trafi na rynek 17 października. Grupa będzie promowała płytę trasą koncertową, w ramach której zawita także do Polski.

8 lutego 2026 r. All Time Low wystąpią w warszawskiej Stodole. Organizatorem koncertu będzie Live Nation Polska. Klienci Citi Handlowego mogą kupić wejściówki już teraz. Przedsprzedaż biletów dla klientów Ticketmastera ruszy jutro o 10:00, a sprzedaż ogólna – w piątek o tej samej godzinie.

O All Time Low

Po tym, jak na początku miesiąca grupa wkroczyła w nową, odważną erę za sprawą premierowego singla z nowej płyty – „SUCKERPUNCH”, który wykonali przed ponad 25-tysięcznym tłumem na Warped Tour w DC, zespół prezentuje kolejny utwór – „The Weather”. To pop-rockowy pocisk w hołdzie Ramones, który Gaskarth opisuje jako „cyniczną, ale zabawną koncepcję” opowiadającą o spotkaniu bliskiego byłego przyjaciela lub partnera i zamiast wspomnień o wspólnie przeżytych trudnych chwilach – rozmowie o błahostkach.

Zespół, który sprzedał ponad 3,5 miliona albumów tylko w USA i zgromadził ponad 5 miliardów streamów na całym świecie, wydał również oficjalny teledysk do „The Weather”, który – podobnie jak sama piosenka – koncentruje się na napięciu między tym, co się mówi, a tym, co naprawdę się czuje. Oficjalny teledysk został wyreżyserowany przez Gaskartha i Nicka Stafforda.

All Time Low, którzy wcześniej ogłosili trasę EVERYONE’S TALKING! TOUR obejmującą ponad 30 koncertów (bilety już w sprzedaży), startującą 4 października 2025 roku w Missoula w stanie Montana, przy wsparciu specjalnych gości – Mayday Parade, The Cab, Four Year Strong oraz The Paradox w wybranych miastach, teraz zapowiadają daty arenowej trasy koncertowej po Wielkiej Brytanii i Europie w 2026 roku. Rozpoczynając trasę 20 stycznia 2026 w Glasgow, zespół zawita m.in. do londyńskiej O2 Areny, a także do Paryża, Pragi, Barcelony i innych miast. W roli supportu wystąpią Mayday Parade, Four Year Strong i The Paradox.

To wyjątkowy czas w historii All Time Low – na początku miesiąca zespół zagrał niesamowity koncert na reaktywowanym Warped Tour w DC, podczas którego na scenie pojawiła się LGBTQ+ orkiestra marszowa DC’s Different Drummers (organizacja muzyczna promująca dumę i wspólnotę poprzez występy w regionie Waszyngtonu) oraz drużyna cheerleaderek American University – tworząc barwne święto wolności wyrażania siebie. Podczas ich występu gościnnie pojawili się członkowie The Paradox, I Prevail, Four Year Strong i Mayday Parade.