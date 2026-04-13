Alicja Szemplińska wyjaśniła eurowizyjnego dziennikarza

Wcześniej dziennikarz wyraził swoje wątpliwości co do utworu "Pray"

2026.04.13

Alicja Szemplińska przygotowuje się do występu na Konkurs Piosenki Eurowizji, jednak jeszcze przed samym wydarzeniem zrobiło się o niej głośno. Wszystko za sprawą rozmowy z dziennikarzem serwisu Wiwibloggs podczas eurowizyjnego pre-party w Amsterdam.

Napięta rozmowa o utworze „Pray”

Podczas wywiadu dziennikarz poruszył temat konkursowego utworu „Pray”, co szybko doprowadziło do ciekawej wymiany zdań. Wokalistka bezpośrednio nawiązała do wcześniejszych opinii rozmówcy, sugerując, że nie był fanem jej piosenki.

Dziennikarz wyjaśnił, że największe zastrzeżenia miał do rapowej części utworu, która – jego zdaniem – nie wypadła najlepiej podczas krajowych eliminacji.

Alicja odpowiada: „To bardzo osobista historia”

Artystka nie unikała tematu i przyznała, że „Pray” to dla niej wyjątkowo osobisty utwór. Podkreśliła, że opowiada o walce z własnymi słabościami oraz doświadczeniach z przeszłości.

Jednocześnie zaprosiła dziennikarza na występ na żywo, sugerując, że koncertowa wersja może całkowicie zmienić jego odbiór piosenki.

Eurowizyjne emocje rosną

Sytuacja pokazuje, jak duże emocje towarzyszą tegorocznej Eurowizji – nie tylko na scenie, ale również w mediach. Pre-party to często pierwszy sprawdzian dla artystów i moment konfrontacji z opiniami fanów oraz ekspertów.

W tym przypadku rozmowa zakończyła się w pozytywnym tonie, a dziennikarz przyznał, że z niecierpliwością czeka na występ Alicji.

