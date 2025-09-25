Szukaj
CGM

Afera z kiss cam Coldplay to istna telenowela. Mąż kochanki CEO Astromera także był na tym koncercie… z kochanką

Coraz ciekawiej wokół tej sytuacji.

2025.09.25

opublikował:

Afera z kiss cam Coldplay to istna telenowela. Mąż kochanki CEO Astromera także był na tym koncercie… z kochanką

fot. TikTok

Jeśli myśleliście, że po dwóch miesiącach od głośnej afery z kiss cam na koncercie Coldplay na Gillette Stadium w Foxborough w stanie Massachusetts, sprawa przycichnie, to nic z tego. W skrócie – kamera namierzyła obściskującą się parę – standard, o to chodzi w kiss cam. Kiedy jednak zakochani zorientowali się, że są na wizji, natychmiast zaczęli się chować. Później okazało się, że byli nimi CEO firmy Astromer Andy Byron i jego kochanka Kristin Cabot, szefowa HR tego samego przedsiębiorstwa.

Telenowela z kiss cam w tle

Rada nadzorcza Astromera nie była zadowolona, że szef romansuje z podwładną, dlatego oboje stracili pracę. Nie wiemy, jak zniosła to żona mężczyzny. Wiemy za to, że jego kochanka miała czyste sumienie, ponieważ w dniu koncertu była już w trakcie rozwodu ze swoim mężem. Co ciekawe, właśnie okazało się, że jej mąż, Andrew Cabot, także był na feralnym koncercie. I to… także kochanką.

„To niepojęte być świadkiem tego, co się wydarzyło i jak druzgocące w skutkach to może być dla ich rodzin. Tak naprawdę to mogłoby się przydarzyć każdemu z nas. (…) Trudno nawet wyobrazić sobie, ile radości czerpali z tego obcy ludzie. Tymczasem to są prawdziwe życiowe problemy” – komentuje wydarzenie magazyn „People”, który poinformował, że Andrew Cabot wybrał się na ten sam koncert co jego żona.

Tagi


Popularne newsy

Ten Typ Mes ponownie uderza w Tedego
NEWS

Ten Typ Mes ponownie uderza w Tedego

Polacy nie chcą iść na wojnę. Pih proponuje inny sposób na obronę kraju
NEWS

Polacy nie chcą iść na wojnę. Pih proponuje inny sposób na obronę kraju

Polski raper musiał odwołać koncert, ponieważ właściciel klubu pojechał na wakacje
NEWS

Polski raper musiał odwołać koncert, ponieważ właściciel klubu pojechał na wakacje

Oliwka Brazil: „Musiałam urodzić lame raperki, donosiłam ciążę”
NEWS

Oliwka Brazil: „Musiałam urodzić lame raperki, donosiłam ciążę”

Taylor Swift jest w poważnym niebezpieczeństwie?
NEWS

Taylor Swift jest w poważnym niebezpieczeństwie?

Jak doszło do udziału Quebonafide (właściwie Jakuba Grabowskiego) w Bitwie o Południe?
NEWS

Jak doszło do udziału Quebonafide (właściwie Jakuba Grabowskiego) w Bitwie o Południe?

Rihanna i A$AP Rocky zostali rodzicami po raz trzeci
NEWS

Rihanna i A$AP Rocky zostali rodzicami po raz trzeci

Polecane

CGM
Kosior, Okekel i Młody Kamil z nowym singlem “5 GWIAZDEK”

Kosior, Okekel i Młody Kamil z nowym singlem “5 GWIAZDEK”

Startuje preorder albumu "ARROGANT RADIO".

1 godzinę temu

CGM
Oliwka Brazil: „Musiałam urodzić lame raperki, donosiłam ciążę”

Oliwka Brazil: „Musiałam urodzić lame raperki, donosiłam ciążę&# ...

"Wraca z mlekiem twoja stara".

4 godziny temu

CGM
„Nie wypada” – muzyczny manifest PAULI ROMY przeciwko społecznym osądom

„Nie wypada” – muzyczny manifest PAULI ROMY przeciwk ...

"Jeśli mogłabym coś zrobić dla siebie, to dobrych rad już dłużej słuchać nie będę".

4 godziny temu

CGM
OLiS: Mata ustępuje miejsca globalnej gwieździe

OLiS: Mata ustępuje miejsca globalnej gwieździe

Nowość na szczycie zestawienia.

5 godzin temu

CGM
The Voice of Poland: Zacięta dyskusja trenerów o Beyoncé. Padły mocne słowa

The Voice of Poland: Zacięta dyskusja trenerów o Beyoncé. Padły mocne ...

Michał Szpak o przemianach w branży muzycznej

6 godzin temu

CGM
Brat Billie Eilish oświadczył się modelce z polskimi korzeniami

Brat Billie Eilish oświadczył się modelce z polskimi korzeniami

Producent muzyczny i modelka zaręczyli się 22 września

7 godzin temu