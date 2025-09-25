Afera z kiss cam Coldplay to istna telenowela. Mąż kochanki CEO Astromera także był na tym koncercie… z kochanką

fot. TikTok

Jeśli myśleliście, że po dwóch miesiącach od głośnej afery z kiss cam na koncercie Coldplay na Gillette Stadium w Foxborough w stanie Massachusetts, sprawa przycichnie, to nic z tego. W skrócie – kamera namierzyła obściskującą się parę – standard, o to chodzi w kiss cam. Kiedy jednak zakochani zorientowali się, że są na wizji, natychmiast zaczęli się chować. Później okazało się, że byli nimi CEO firmy Astromer Andy Byron i jego kochanka Kristin Cabot, szefowa HR tego samego przedsiębiorstwa.

Telenowela z kiss cam w tle

Rada nadzorcza Astromera nie była zadowolona, że szef romansuje z podwładną, dlatego oboje stracili pracę. Nie wiemy, jak zniosła to żona mężczyzny. Wiemy za to, że jego kochanka miała czyste sumienie, ponieważ w dniu koncertu była już w trakcie rozwodu ze swoim mężem. Co ciekawe, właśnie okazało się, że jej mąż, Andrew Cabot, także był na feralnym koncercie. I to… także kochanką.

„To niepojęte być świadkiem tego, co się wydarzyło i jak druzgocące w skutkach to może być dla ich rodzin. Tak naprawdę to mogłoby się przydarzyć każdemu z nas. (…) Trudno nawet wyobrazić sobie, ile radości czerpali z tego obcy ludzie. Tymczasem to są prawdziwe życiowe problemy” – komentuje wydarzenie magazyn „People”, który poinformował, że Andrew Cabot wybrał się na ten sam koncert co jego żona.