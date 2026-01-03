A$AP Rocky zapowiada nowy singiel „Punk Rocky”. W klipie pojawi się Winona Ryder

Foto: @piotr_tarasewicz / @cgm.pl

A$AP Rocky powraca z długo oczekiwanym materiałem – jego nowy album Don’t Be Dumb pojawi się już 16 stycznia 2026 roku. W oczekiwaniu na pełny krążek raper z Harlemu ujawnił pierwszy singiel „Punk Rocky”, którego premiera odbędzie się w najbliższy poniedziałek, 5 stycznia.

Teaser singla i gwiazdy w klipie

Teaser utworu „Punk Rocky” pokazuje współpracę A$AP Rocky’ego z reżyserami Folkertem Verdoornem i Simonem Becksem, określanymi w zapowiedzi jako „Trzej Muszkieterowie”. Produkcją zajęły się studia Magna Studios, Freenjoy i AWGE.

W klipie pojawia się Winona Ryder, a także Brooks Ginnan – model, aktor i muzyk znany z teledysków JPEGMAFIA oraz sesji Playboi Carti. Choć teaser ujawnia jedynie fragment kompozycji, już teraz widać połączenie leniwych riffów gitarowych i dynamicznego beatu perkusyjnego, które podkreślają charakter utworu.

Rocky podpisał materiał na mediach społecznościowych:

„VIDEO OF THE F***IN YEAR. HAPPY NEW YEAR 2026 – DON’T BE DUMB PUNK ROCKY MONDAY.” VIDEO OF THE FUCCKIN YEAR !!!🔥 HAPPY NEW YEAR 2026 -DONTBEDUMB PUNK ROCKY MONDAY pic.twitter.com/1ATfOODR6O — LORD FLACKO JODYE II (@asvpxrocky) January 2, 2026

Album „Don’t Be Dumb” – długo oczekiwana premiera

Don’t Be Dumb to pierwszy album A$AP Rocky po niemal ośmiu latach od wydania TESTING w 2018 roku. Według oficjalnego opisu, album jest eksperymentalną podróżą przez różne gatunki muzyczne – jazz, hip-hop, metal, indie i R&B – przy czym każdy utwór ma oddać inny nastrój, blok i moment życia w mieście. Rocky chce w ten sposób pokazać pełne spektrum swojej twórczości, mieszając różne style i inspiracje.

„Punk Rocky” – pierwsze wrażenia i oczekiwania

Singiel „Punk Rocky” zapowiada powrót A$AP Rocky do charakterystycznego, nowoczesnego brzmienia, które łączy elementy rocka, hip-hopu i alternatywy. Fani zauważają, że kompozycja wyróżnia się zarówno beatem, jak i energią sceniczną, którą Rocky chce przenieść na cały album.