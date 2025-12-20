A$AP Rocky potwierdza datę premiery albumu „Don’t Be Dumb”

Foto: @piotr_tarasewicz. / @cgm.pl

A$AP Rocky oficjalnie potwierdził, że długo wyczekiwany album „Don’t Be Dumb” ukaże się 16 stycznia 2026 roku. Informację podał w poście na Instagramie, prezentując kolejną alternatywną okładkę projektu.

W poście artysta ogłosił również, że album będzie dostępny w formatach: winyl, CD, kaseta oraz na platformach streamingowych DSP.

Opóźnienia i wcześniejsze fałszywe daty premiery

To nie pierwszy raz, kiedy A$AP Rocky zapowiadał premierę nowego albumu. Wcześniej kilkukrotnie przekładał datę wydania i deklarował, że nie chce już podawać kolejnych terminów, by nie robić fanom nadziei. W rozmowie z „Numéro Magazine” artysta powiedział, że woli, by „muzyka mówiła sama za siebie”.

Zwiastuny premiery w mediach społecznościowych

W grudniu Rocky pojawił się na festiwalu Camp Flog Gnaw w bluzie z datą „01162026”, co wywołało spekulacje na temat daty premiery. Jednak dopiero oficjalny post potwierdził, że „Don’t Be Dumb” rzeczywiście trafi do fanów początku 2026 roku.

Kogo usłyszymy na „Don’t Be Dumb”?

Największe pytania fanów budzi tracklista i potencjalni goście. Rocky nie zdradził pełnej listy, jednak wydał kilka singli w okresie przygotowań do albumu, m.in.:

„HIGHJACK” ft. Jessica Pratt

„pray4dagang” ft. KayCyy

„Ruby Rosary” ft. J. Cole

Nie wiadomo, czy trafią one na finalną wersję krążka.

Album, na który czeka cały świat hip-hopu

Po latach pracy i serii opóźnień fani wreszcie dostali potwierdzony termin. Wygląda na to, że premiera „Don’t Be Dumb” jest bliżej niż kiedykolwiek, a styczniowa data wydaje się nieodwołalna.