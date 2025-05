62. KFPP: gwiazdy na opolskiej scenie

fot. mat. pras.

62. Krajowy Festiwal Polskiej Piosenki w Opolu odbędzie się w dniach 12-15 czerwca. Opolski amfiteatr wypełni się największymi przebojami, a na scenie pojawi się plejada gwiazd – zarówno legend polskiej estrady, jak i artystów młodego pokolenia. To wyjątkowy czas spotkań, wzruszeń i celebracji tego, co w polskiej muzyce najpiękniejsze. Jak co roku, Opole stanie się muzycznym sercem Polski, gdzie każda nuta pisze nowy rozdział w historii polskiej piosenki. Na scenie wystąpią m.in. Natalia Kukulska, Edyta Górniak, Roxie Węgiel, Natalia Szroeder, Andrzej Seweryn, Magda Umer, Edyta Geppert, Kuba Badach, Ewa Bem, Urszula Dudziak, Halina Frąckowiak, Grzegorz Turnau, Filip Lato, Mietek Szcześniak, Majka Jeżowska, Stanisław Soyka, FIlip Lato, Ralph Kaminski i wielu innych!

Poznaliśmy już uczestników koncertów „Premiery” i „Debiuty”, a dziś ujawniamy kolejnych artystów i kolejne trzy koncerty, które znajdą się w programie tegorocznego festiwalu.

„Zróbmy więc prywatkę…”

W sobotni wieczór wspaniałe gwiazdy estrady zabiorą widzów w sentymentalną podróż do czasów, gdy polskie piosenki rozbrzmiewały w każdym domu, a muzyki słuchało się z radia, kaset i winyli. To wieczór pełen wspomnień – tych z domowych imprez, podczas których tańczyło się do rana, śpiewało na całe gardło i przeżywało pierwsze miłości. Koncert przywróci klimat minionych lat, przypomni dźwięki młodości i emocje, które towarzyszyły nam przy największych polskich przebojach.

Wystąpią: Budka Suflera, Wojciech Gąssowski, Izabela Trojanowska, Andrzej Rybiński, Papa D, Sławek Uniatowski, Olga Szomańska, Mateusz Ziółko, Anna Wyszkoni, Ania Rusowicz, Maciej Balcar, Ania Iwanek, Filip Lato, Maciej Miecznikowski i inni.

„Trzy ćwiartki Jacka Cygana”

Bohaterem pierwszego niedzielnego koncertu będzie Jacek Cygan – poeta, dramaturg, scenarzysta, prozaik, tłumacz i osobowość telewizyjna. Jest autorem słów do ponad tysiąca piosenek. Wiele z jego tekstów tak głęboko zakorzeniło się w polskiej kulturze, że weszły do codziennego języka. Gdy mówimy: „całkiem spokojnie wypiję trzecią kawę”, „wypijmy za błędy”, przyjmujemy „dary losu” albo przypominamy sobie, że „życie jest nowelą” – często nie zdajemy sobie sprawy, że to jego słowa, ale to nie tylko teksty ponadczasowych przebojów – to emocje, wspomnienia i historie, które łączą pokolenia.

Ten wieczór będzie inny niż wszystkie – skromny, refleksyjny, minimalistyczny – taki, jak jego bohater. W centrum koncertu będzie słowo – bo to właśnie ono jest instrumentem, którego Jacek Cygan jest prawdziwym wirtuozem.

Gospodarzem koncertu będzie sam Jubilat, a wystąpią: Andrzej Seweryn, Grażyna Łobaszewska, Stanisław Soyka, Ralph Kaminski, Mietek Szcześniak, Edyta Górniak, Ryszard Rynkowski, Anna Jurksztowicz, Majka Jeżowska, Andrzej Poniedzielski, Piotr Cugowski. Marcin Januszkiewicz, Magda i David Beucher, Mariusz Patyra, Beata Rybotycka, Jerzy Filar i inni.

Małe tęsknoty – koncert pamięci Wojciecha Trzcińskiego

Na zakończenie 62. KFPP w Opolu zobaczymy koncert „Małe tęsknoty”, poświęcony pamięci i twórczości Wojciecha Trzcińskiego – wybitnego kompozytora, aranżera i producenta muzycznego. Jego utwory do dziś zna i śpiewa cała Polska. Podczas koncertu usłyszymy m.in. wielkie przeboje, które w oryginale wykonywali nieżyjący już Krzysztof Krawczyk, Irena Jarocka, Anna Jantar czy Zbigniew Wodecki.

Na scenie pojawią się artyści, którzy przez dekady współpracowali z Wojciechem Trzcińskim – m.in. Magda Umer, Edyta Geppert, Krystyna Prońko, Ewa Bem, Urszula Dudziak, Wanda i Banda, Andrzej Rybiński, Jan Borysewicz, Halina Frąckowiak oraz Ewa Dębicka Brzozowska z zespołu Alibabki. Dołączą do nich przedstawiciele współczesnej sceny muzycznej, którzy oddadzą hołd kompozytorowi: Grzegorz Turnau, Kuba Badach, Natalia Przybysz, Natalia Szroeder, Rubens, Mitch&Mitch, Ania Karwan, Katarzyna Cerekwicka, Roxie Węgiel, Jan Młynarski, Natalia Kukulska, Kasia Moś, Sławek Uniatowski, Katarzyna Groniec i inni.