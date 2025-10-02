Szukaj
50 Cent żartuje z Diddy’ego dzień przed wyrokiem: „Stworzy niedobór olejku dla dzieci, jeśli go wypuścicie”

50 Cent nie oszczędził również syna Diddy’ego

2025.10.02

50 Cent żartuje z Diddy’ego dzień przed wyrokiem: „Stworzy niedobór olejku dla dzieci, jeśli go wypuścicie”

50 Cent postanowił zażartować z Seana „Diddy” Combs tuż przed ogłoszeniem wyroku w jego sprawie sądowej. Raper opublikował na Instagramie prowokacyjny post, w którym zwraca się bezpośrednio do sędziego Aruna Subramaniana, wspominając o ich wieloletniej rywalizacji.

50 Cent ostrzega sąd

Raper podkreślił, że wielokrotnie bał się o swoje życie w przeszłości i chce, aby sędzia wziął pod uwagę „bezpieczeństwo ogółu społeczeństwa” przy wymierzaniu wyroku. 50 Cent twierdzi, że Diddy nie miał wystarczająco dużo czasu w więzieniu, aby naprawdę zmienić swoje zachowanie, nawet ucząc innych w klasie biznesowej „Free Game with Diddy”.

Atak na syna Diddy’ego

W swoim poście 50 Cent nie oszczędził również syna Diddy’ego, Christiana Combsa, nawiązując do zarzutów o napaść seksualną w pozwie cywilnym.

Baby oil i prowokacja 50 Centa

Najbardziej kontrowersyjnym fragmentem posta było ostrzeżenie dotycząc olejku dla dzieci. 50 Cent napisał:

„Diddy tylko zatrudni więcej męskich pracowników seksualnych i wykupi większość oliwki dla dzieci. A dzieci go potrzebują! Mój dokument Netflix o tym skandalicznym temacie wkrótce!”

Raper opublikował również zdjęcie sędziego, utrzymując ton żartu i prowokacji.

 

Wyrok Diddy’ego i rekomendacje prokuratury

Przypomnijmy, że prokuratorzy rekomendują dla Diddy’ego ponad 11 lat więzienia, podczas gdy sam Diddy wnioskuje o około 14 miesięcy, z uwzględnieniem 12 miesięcy już odsiedzianych. 50 Cent wielokrotnie żartował z Diddy’ego w trakcie całego procesu, m.in. publikując zdjęcia Bert & Ernie z ich rzekomymi przezwiskami.

