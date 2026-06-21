50 Cent rozwiewa wątpliwości. Wielki projekt G-Unit Studios za 124 miliony dolarów nabiera rozpędu

50 Cent zapewnił mieszkańców miasta Shreveport, że jego ambitny projekt G-Unit Studios wchodzi w kolejną fazę realizacji. Podczas spotkania z lokalną społecznością artysta przedstawił szczegóły inwestycji wartej 124 miliony dolarów i odpowiedział na pytania dotyczące przyszłości przedsięwzięcia.

Wydarzenie zgromadziło setki mieszkańców, którzy od kilku lat śledzą rozwój projektu i oczekują konkretnych działań związanych z zapowiadaną transformacją miasta w ważny ośrodek produkcji filmowej i telewizyjnej.

Projekt ma stworzyć tysiące nowych miejsc pracy

Według przedstawionych informacji inwestycja obejmuje budowę nowoczesnych obiektów produkcyjnych, w tym kompleksów G Dome, Millennium Studios oraz StageWorks. Projekt realizowany jest we współpracy z władzami stanu Louisiana.

Szacuje się, że dzięki inwestycji może powstać nawet 6 tysięcy nowych miejsc pracy. Prognozy wskazują również na wielomiliardowy wpływ projektu na lokalną gospodarkę w nadchodzących latach.

50 Cent inwestuje w rozwój centrum miasta

Raper ujawnił, że w ramach swojej inicjatywy gospodarczej zakupił już ponad 20 nieruchomości w centrum Shreveport. Celem jest stworzenie nie tylko studia filmowego, ale całego ekosystemu biznesowego, który przyciągnie nowych mieszkańców, przedsiębiorców i inwestorów.

Artysta podkreślił, że ważną rolę odegrają także lokalne firmy i sklepy, które będą dostarczać mieszkańcom oraz pracownikom podstawowe usługi i produkty.

Współpraca z Samsungiem ma zwiększyć potencjał studia

Jednym z najważniejszych ogłoszeń była informacja o partnerstwie z Samsung. Według 50 Centa współpraca z globalnym liderem technologii LED ma znacząco podnieść jakość infrastruktury produkcyjnej i zwiększyć atrakcyjność studia dla dużych projektów filmowych oraz telewizyjnych.

Nowoczesne rozwiązania technologiczne mają pomóc w przyciąganiu prestiżowych produkcji do Shreveport i wzmocnić pozycję miasta na amerykańskim rynku rozrywki.

Produkcja ruszy jeszcze w tym roku

Najważniejszą informacją dla mieszkańców okazało się potwierdzenie rozpoczęcia produkcji w obiekcie StageWorks jeszcze w 2026 roku. Po latach planowania i przygotowań projekt przechodzi z etapu zapowiedzi do realnej realizacji.

W centrum miasta pojawiły się już pierwsze zabezpieczenia budowlane, a harmonogram kolejnych prac został przedstawiony podczas spotkania z lokalną społecznością.

Shreveport chce stać się nowym centrum przemysłu rozrywkowego

Inwestycja 50 Centa może znacząco zmienić przyszłość Shreveport. Twórcy projektu liczą, że miasto stanie się ważnym punktem na mapie amerykańskiej branży filmowej i telewizyjnej.

Jeżeli wszystkie założenia zostaną zrealizowane, G-Unit Studios może stać się jednym z największych przedsięwzięć biznesowych związanych z przemysłem rozrywkowym w regionie, a sam 50 Cent umocni swoją pozycję jako przedsiębiorca i inwestor.