CGM

50 Cent rozwiewa wątpliwości. Wielki projekt G-Unit Studios za 124 miliony dolarów nabiera rozpędu

Raper przedstawił postępy prac nad G-Unit Studios

2026.06.21

opublikował:

50 cent cognac 2025

50 Cent zapewnił mieszkańców miasta Shreveport, że jego ambitny projekt G-Unit Studios wchodzi w kolejną fazę realizacji. Podczas spotkania z lokalną społecznością artysta przedstawił szczegóły inwestycji wartej 124 miliony dolarów i odpowiedział na pytania dotyczące przyszłości przedsięwzięcia.

Wydarzenie zgromadziło setki mieszkańców, którzy od kilku lat śledzą rozwój projektu i oczekują konkretnych działań związanych z zapowiadaną transformacją miasta w ważny ośrodek produkcji filmowej i telewizyjnej.

Projekt ma stworzyć tysiące nowych miejsc pracy

Według przedstawionych informacji inwestycja obejmuje budowę nowoczesnych obiektów produkcyjnych, w tym kompleksów G Dome, Millennium Studios oraz StageWorks. Projekt realizowany jest we współpracy z władzami stanu Louisiana.

Szacuje się, że dzięki inwestycji może powstać nawet 6 tysięcy nowych miejsc pracy. Prognozy wskazują również na wielomiliardowy wpływ projektu na lokalną gospodarkę w nadchodzących latach.

50 Cent inwestuje w rozwój centrum miasta

Raper ujawnił, że w ramach swojej inicjatywy gospodarczej zakupił już ponad 20 nieruchomości w centrum Shreveport. Celem jest stworzenie nie tylko studia filmowego, ale całego ekosystemu biznesowego, który przyciągnie nowych mieszkańców, przedsiębiorców i inwestorów.

Artysta podkreślił, że ważną rolę odegrają także lokalne firmy i sklepy, które będą dostarczać mieszkańcom oraz pracownikom podstawowe usługi i produkty.

Współpraca z Samsungiem ma zwiększyć potencjał studia

Jednym z najważniejszych ogłoszeń była informacja o partnerstwie z Samsung. Według 50 Centa współpraca z globalnym liderem technologii LED ma znacząco podnieść jakość infrastruktury produkcyjnej i zwiększyć atrakcyjność studia dla dużych projektów filmowych oraz telewizyjnych.

Nowoczesne rozwiązania technologiczne mają pomóc w przyciąganiu prestiżowych produkcji do Shreveport i wzmocnić pozycję miasta na amerykańskim rynku rozrywki.

Produkcja ruszy jeszcze w tym roku

Najważniejszą informacją dla mieszkańców okazało się potwierdzenie rozpoczęcia produkcji w obiekcie StageWorks jeszcze w 2026 roku. Po latach planowania i przygotowań projekt przechodzi z etapu zapowiedzi do realnej realizacji.

W centrum miasta pojawiły się już pierwsze zabezpieczenia budowlane, a harmonogram kolejnych prac został przedstawiony podczas spotkania z lokalną społecznością.

Shreveport chce stać się nowym centrum przemysłu rozrywkowego

Inwestycja 50 Centa może znacząco zmienić przyszłość Shreveport. Twórcy projektu liczą, że miasto stanie się ważnym punktem na mapie amerykańskiej branży filmowej i telewizyjnej.

Jeżeli wszystkie założenia zostaną zrealizowane, G-Unit Studios może stać się jednym z największych przedsięwzięć biznesowych związanych z przemysłem rozrywkowym w regionie, a sam 50 Cent umocni swoją pozycję jako przedsiębiorca i inwestor.

 

 

Tagi


Popularne newsy

Kuba Badach Kaya
NEWS

Kuba Badach szczerze o rodzinie Kwaśniewskich. „To był ogromny ciężar”

_Hela Przy Tobie studio czerwiec 2026 foto @piotr_tarasewicz @cgm.pl-74
NEWS

Hela: „Chcę żeby jak najwięcej osób dowiedziało się, że robię muzykę”

Zulczyk 2020 Foto- @piotr_tarasewicz @cgm.pl
NEWS

Jakub Żulczyk broni doplat do składek ZUS dla artystów. I robi to na łamach medium Krzysztofa Stanowskiego

Kanye West King 2026 vid
NEWS

Ye z nowym teledyskiem do numeru „KING”. Za kamerą stanęła żona rapera – Bianca Censori

Olivia Rodrigo NPR
NEWS

Olivia Rodrigo przyznaje, że „czuła zapach” fanów w pieluchach w pierwszym rzędzie na jej koncertach

Zalia_Karol Gustaw Małecki 2 ok
NEWS

Zalia wraca z nowym, bardzo osobistym singlem „Tylko kochaj mnie”. Powstaje trzeci album studyjny Zalii

Maryla Iga
NEWS

Wpadka Maryli Rodowicz podczas koncertu TVP. Pomyliła polskie tenisistki

Polecane

CGM
Dua Lipa slub 2026 Ig

Dua Lipa pokazała zdjęcia ze ślubu na Sycylii

Dua Lipa i Callum Turner powiedzieli sobie „tak”

28 minut temu

CGM
DIDDY FACEBOOK ok

Stare nagranie z Diddym i zmarłą gwiazdą „The Ring” ponown ...

Archiwalne wideo z gali MTV wróciło do sieci

2 godziny temu

CGM
_Dawid Kwiatkowski, Margaret - Później Ci opowiek - COVER

Dawid Kwiatkowski i Margaret po raz pierwszy razem. Premiera wzruszają ...

Piosenka powstała w domu Dawida

3 godziny temu

CGM
Morgan Freeman 2026 IG

Morgan Freeman stworzy wyjątkowy album o historii bluesa. Aktor będzie ...

Morgan Freeman oddaje hołd muzyce bluesowej

4 godziny temu

CGM
Maryla Iga

Wpadka Maryli Rodowicz podczas koncertu TVP. Pomyliła polskie tenisist ...

Maryla Rodowicz wystąpiła na inauguracji „Lata z Radiem i Telewizją Polską”

11 godzin temu

CGM
Popkillery zabson 2026 2026 foto @piotr_tarasewicz

Żabson z milionem na Instagramie. „Nigdy bym nie pomyślał, że ki ...

Żabson świętuje ważny sukces w mediach społecznościowych

18 godzin temu