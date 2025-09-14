Szukaj
Żurom wraca do oktagonu. Poznaliśmy jego przeciwnika

"Najbardziej oczekiwany prawilny freak fight".

2025.09.14

Żurom wraca do oktagonu. Poznaliśmy jego przeciwnika

Kiedy latem Żurom wyszedł na wolność, zapowiedział film i książkę, w których ma przybliżyć swoją historię, w tym szczegółowo opowiedzieć o odsiadce i okolicznościach, w jakich został na nią skazany. Czy uda się zrealizować oba projekty – zobaczymy. Póki co bo były raper i wydawca zapowiada coś, z czego dał się poznać w ostatnich latach – kolejny freak fight.

„Najbardziej oczekiwany prawilny freak fight”

22 listopada twórca zmierzy się z Kilofem podczas Gali WiP (Walcz i Pomagaj). Informację ogłoszono podczas wczorajszego eventu organizacji w Myszkowie. Zawodnicy podzielili się tym newsem ze swoimi odbiorcami, udostępniając wpis z profilu Za Ciosem. „Najbardziej wyczekiwany prawilny freak fight” – reklamuje walkę Za Ciosem.

Jan Gawłowski pseud. Kilof spędził za kratami znacznie więcej czasu niż Żurom – aż 28 lat. Jak zaprezentuje się w walce z Żuromem?

 

