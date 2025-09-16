Zmarł wokalista popularnej metalowej grupy

fot. David Monje / unsplash.com

W wieku 52 lat zmarł Tomas Lindberg, wokalista szwedzkiego At The Gates – jednego z najważniejszych zespołów na scenie melodyjnego death metalu. Artysta zmagał się z rzadkim nowotworem jamy ustnej i podniebienia – gruczolakorakiem torbielowatym.

„Byłeś dla nas wszystkich inspiracją”

„Tomas zmarł dziś rano w wyniku powikłań związanych z trwającym leczeniem nowotworu. Pomimo intensywnych starań lekarzy, jego życia nie udało się uratować.

Tomas – byłeś dla nas wszystkich inspiracją. Prawdziwym przyjacielem, pełnym współczucia i empatii. Na zawsze pozostaniesz w naszej pamięci dzięki swojej hojności i twórczemu duchowi. Będzie nam Ciebie wiecznie brakować.

Na zawsze w naszych sercach” – czytamy w oficjalnym oświadczeniu At The Gates.

Tompa (a także Goatspell) występował z At The Gates od samego początku. Grupa dwukrotnie zawieszała działalność, ale Lindberg był częścią każdego jej wcielenia. Wokalista przez lata był także członkiem Lock Up.