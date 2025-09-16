Szukaj
CGM

Zmarł wokalista popularnej metalowej grupy

Muzyk miał 52 lata.

2025.09.16

opublikował:

Zmarł wokalista popularnej metalowej grupy

fot. David Monje / unsplash.com

W wieku 52 lat zmarł Tomas Lindberg, wokalista szwedzkiego At The Gates – jednego z najważniejszych zespołów na scenie melodyjnego death metalu. Artysta zmagał się z rzadkim nowotworem jamy ustnej i podniebienia – gruczolakorakiem torbielowatym.

„Byłeś dla nas wszystkich inspiracją”

„Tomas zmarł dziś rano w wyniku powikłań związanych z trwającym leczeniem nowotworu. Pomimo intensywnych starań lekarzy, jego życia nie udało się uratować.

Tomas – byłeś dla nas wszystkich inspiracją. Prawdziwym przyjacielem, pełnym współczucia i empatii. Na zawsze pozostaniesz w naszej pamięci dzięki swojej hojności i twórczemu duchowi. Będzie nam Ciebie wiecznie brakować.

Na zawsze w naszych sercach” – czytamy w oficjalnym oświadczeniu At The Gates.

Tompa (a także Goatspell) występował z At The Gates od samego początku. Grupa dwukrotnie zawieszała działalność, ale Lindberg był częścią każdego jej wcielenia. Wokalista przez lata był także członkiem Lock Up.

Tagi


Popularne newsy

Malik obiecał, że „złapie się z Winim, nawet jeśli ten nie będzie chciał”. Raper dotrzymał słowa
NEWS

Malik obiecał, że „złapie się z Winim, nawet jeśli ten nie będzie chciał”. Raper dotrzymał słowa

Wigor z Mor W.A. oskarża Liroya: „Zostałem oszukany na 50 tysięcy złotych”
NEWS

Wigor z Mor W.A. oskarża Liroya: „Zostałem oszukany na 50 tysięcy złotych”

Jongmen poszukiwany na całym świecie. Interpol wydał międzynarodowy list gończy
NEWS

Jongmen poszukiwany na całym świecie. Interpol wydał międzynarodowy list gończy

10 mln na koncie 20-latka? Rahim współczuje młodym raperom zarobków
NEWS

10 mln na koncie 20-latka? Rahim współczuje młodym raperom zarobków

Skolim zdradził, ile ma samochodów
NEWS

Skolim zdradził, ile ma samochodów

Malik Montana o zamrożeniu kont High League. „Jak to się zakończy, to dosyć sensowne odszkodowanie będziemy w stanie z tego wyciągnąć”
NEWS

Malik Montana o zamrożeniu kont High League. „Jak to się zakończy, to dosyć sensowne odszkodowanie będziemy w stanie z tego wyciągnąć”

Wini zasugerował, że to Sentino „stworzył” Malika Montanę. Co na to szef GM2L?
NEWS

Wini zasugerował, że to Sentino „stworzył” Malika Montanę. Co na to szef GM2L?

Polecane

CGM
Arab wraca do oktagonu

Arab wraca do oktagonu

Raper ostatni raz walczył trzy lata temu.

43 sekundy temu

CGM
Soundgarden wyda album z ostatnimi piosenkami nagranymi przez Chrisa Cornella

Soundgarden wyda album z ostatnimi piosenkami nagranymi przez Chrisa C ...

Wdowa po Cornellu przez lata blokowała ten ruch.

57 minut temu

CGM
Atlas Arena doceniona w europejskim rankingu

Atlas Arena doceniona w europejskim rankingu

To dobry rok dla łódzkiego obiektu.

1 godzinę temu

CGM
Jongmen poszukiwany na całym świecie. Interpol wydał międzynarodowy list gończy

Jongmen poszukiwany na całym świecie. Interpol wydał międzynarodowy li ...

Raper tymczasem pokazuje, że dobry humor go nie opuszcza.

2 godziny temu

CGM
Filipek oszukany na 20 tys. zł. „Zrobiłem bardzo złą rzecz”

Filipek oszukany na 20 tys. zł. „Zrobiłem bardzo złą rzecz&#8221 ...

Prosty wniosek - uważajcie, co klikacie.

3 godziny temu

CGM
Eurowizja się sypie? Pierwszy kraj z tzw. „wielkiej piątki” wycofa się z imprezy

Eurowizja się sypie? Pierwszy kraj z tzw. „wielkiej piątki&#8221 ...

Co dalej z konkursem?

5 godzin temu