Zidentyfikowano zwłoki znalezione w samochodzie dv4d. To ciało zaginionej w ubiegłym roku nastolatki

Rodzina zmarłej nie ma wątpliwości.

2025.09.17

opublikował:

fot. mat. pras.

Kilka dni po tym, jak w samochodzie d4vd znaleziono zwłoki, udało się ustalić, czyje to ciało. Przypomnijmy – w porzuconej na parkingu w Hollywood Tesli, której właścicielem jest artysta, w ubiegłym tygodniu odkryto części ciała kobiety. d4vd od samego początku utrzymuje, że nie ma z tą sprawą nic wspólnego i deklaruje pełne wsparcie dla policji w ustaleniu szczegółów zbrodni. Warto zaznaczyć, że muzyk nie zgłosił kradzieży samochodu, w którym dokonano makabrycznego odkrycia.

Ciało 15-latki znalezione w samochodzie popularnego muzyka

Teraz ustalono, że odnalezione zwłoki to ciało zaginionej w ubiegłym roku 15-letniej Lake Elsinore. Dziewczyna była widziana ostatni raz w kwietniu ubiegłego roku. Udało się zidentyfikować ją dzięki charakterystycznemu śladowi – tatuażowi z napisem „Shhh…” na palcu. Rodzina ofiary nie ma wątpliwości, że to jej ciało.

Media społecznościowe d4vd milczą, co zrozumiałe w tej sytuacji. Artysta, który gromadzi miesięcznie 34 mln słuchaczy na Spotify, jest obecnie w trasie promującej album „Withered”. 4 listopada artysta ma wystąpić w warszawskiej Stodole.

