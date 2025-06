zdunekk z pierwszym rapowym singlem

fot. mat. pras.

Po mocnych dwóch singlach „gigi & bella” i „milan”, zdunekk otwiera nowy rozdział i prezentuje utwór, który jest jej pierwszym w pełni rapowym numerem. Singiel „boeira” to pewna siebie nawijka, mocny tekst i bezkompromisowa stylówka – zarówno w brzmieniu, jak i obrazie.

„Sama zrobię siano, don’t worry. Bizneswoman, nie stracę już kontroli” – nawija zdunekk, nie pozostawiając żadnych wątpliwości co do kierunku, w jakim zmierza jej muzyka. „boeira” to utwór o kobiecej sile, niezależności i klasie – w tekstach przewijają się odniesienia do luksusu, sukcesu i życia na własnych zasadach.

Nowości nie kończą się na brzmieniu – wraz z premierą singla ukazuje się również teledysk, w którym zdunekk zabiera fanów do swojego świata: z jednej strony – warszawskie słońce niczym z Kalifornii, z drugiej – zamknięta loża na top floor w zaprzyjaźnionym, przyciemnionym klubie. Styl, estetyka i charakter są tu dopracowane w każdym detalu.

„boeira” to konkretny znak: zdunekk nie tylko odnajduje się w klubowych bangerach, ale również potrafi rzucać mocne wersy i na własnych zasadach wejść na rapową scenę.