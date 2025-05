zdunekk wraca z nowym singlem

fot. Maksymilian Gwizdała

Po debiutanckim singlu „gigi & bella”, zdunekk nie zwalnia tempa i prezentuje nowy numer zatytułowany „milan”. Utwór już jest dostępny we wszystkich serwisach streamingowych. Artystka, która szturmem zdobyła uznanie jury programu Rap Generation, po raz kolejny udowadnia, że potrafi łączyć chwytliwą muzykę z prawdziwym przekazem.

zdunekk serwuje kawałek, który buja i zaraża pozytywną energią

„milan” to utwór stworzony z myślą o wszystkich melanżowiczach, którzy latem wracają do domu o 4 nad ranem – zmęczeni, ale szczęśliwi, z dźwiękami nocy w głowie i dobrym vibem w sercu. To hołd dla beztroskich, spontanicznych momentów – lekko rozmazanych, ale prawdziwych.

Brzmieniowo to energetyczna propozycja z klubowym sznytem – idealna zarówno na rozkręcenie imprezy, jak i na befora. Pulsujący beat, chwytliwa melodia i tekst, z którym łatwo się utożsamić – zdunekk serwuje kawałek, który buja i zaraża pozytywną energią od pierwszych sekund.