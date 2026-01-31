CGM

Andrzej Piaseczny przypomniał swoją wspólną weselną przygodę z Majką

Zaskakujące wyznanie Majki Jeżowskiej: śpiewała na weselu Violetty Villas

Trenerka The Voice Senior, Majka Jeżowska, podzieliła się wyjątkową historią ze swojej kariery. W latach 80. miała zaszczyt wystąpić na weselu legendarnej Violetty Villas, co zaskoczyło zarówno uczestników programu, jak i widzów.

Majka Jeżowska na weselu Violetty Villas

W rozmowie na planie programu, wokalistka zdradziła:

„Chciałam powiedzieć, że śpiewałam na weselu Violetty Villas w Chicago.”

Był to styczeń 1988 roku, kiedy Majka mieszkała w Chicago i występowała w popularnym klubie „Cardinal” Włodka Wandera. Violetta Villas wychodziła wtedy za Teda Kowalczyka, właściciela restauracji polonijnej „Orbit”, gdzie odbyło się wesele. Majka Jeżowska zaśpiewała dla panny młodej swoją wersję utworu „Życzenia z całego serca” z repertuaru Skaldów.

Na weselu bawiło się wielu muzyków polonijnych oraz ważni goście, co czyniło to wydarzenie niezapomnianym.

Inne weselne historie Majki Jeżowskiej

Andrzej Piaseczny przypomniał swoją wspólną weselną przygodę z Majką:

„Myśmy też razem śpiewali z Majeczką na ślubie mojej siostry w Toskanii.”

Para wykonała wówczas piękną balladę „Piękna i Bestia”.

 

