Zaskakujące wieści od Eda Sheerana

fot. @czyzewsky

Już w najbliższy piątek na rynku pojawi się nowy album Eda Sheerana zatytułowany „Play”. Artysta promuje następcę „Autumn Variations” sprzed dwóch lat singlami „A Little More”, „Azizam”, „Old Phone” i „Sapphire”. Brytyjczyk, który gościł niedawno w Polsce, podzielił się z fanami ciekawą wiadomością, mówiąc, że… w szufladzie ma już kolejny album – „Rewind”.

Sheeran wcześniej ujawnił, że jego kolejne cztery płyty będą nosić tytuły „Pause”, „Fast Forward”, „Rewind” i „Stop”. Podzielił się także planami nagrania albumu, który ma ukazać się dopiero po jego śmierci – „Eject”.

Kiedy możemy się spodziewać „Rewind”?

– Nagrałem „Play” i „Rewind” w tym samym czasie. Skończyliśmy „Play” jako pierwsze, ponieważ wydawało się ciekawsze – cytuje Eda „The Sun”. Zapytany o to, na jakim etapie prac nad „Rewind” jest obecnie, Sheeran stwierdził: – Powiedziałbym, że jakieś dwa miesiące od bycia całkowicie dopiętym i gotowym do wydania.

Czy oznacza to, że materiał również ukaże się za około dwa miesiące? Tutaj niestety nie ma tak dobrze. Anglik zadeklarował, że „Rewind” ukaże się w ciągu najbliższych 18 miesięcy.