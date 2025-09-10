Szukaj
NEWS

Zaskakujące wieści od Eda Sheerana

Co na to fani artysty?

2025.09.10

opublikował:

Zaskakujące wieści od Eda Sheerana

fot. @czyzewsky

Już w najbliższy piątek na rynku pojawi się nowy album Eda Sheerana zatytułowany „Play”. Artysta promuje następcę „Autumn Variations” sprzed dwóch lat singlami „A Little More”, „Azizam”, „Old Phone” i „Sapphire”. Brytyjczyk, który gościł niedawno w Polsce, podzielił się z fanami ciekawą wiadomością, mówiąc, że… w szufladzie ma już kolejny album – „Rewind”.

Sheeran wcześniej ujawnił, że jego kolejne cztery płyty będą nosić tytuły „Pause”, „Fast Forward”, „Rewind” i „Stop”. Podzielił się także planami nagrania albumu, który ma ukazać się dopiero po jego śmierci – „Eject”.

Kiedy możemy się spodziewać „Rewind”?

Nagrałem „Play” i „Rewind” w tym samym czasie. Skończyliśmy „Play” jako pierwsze, ponieważ wydawało się ciekawsze – cytuje Eda „The Sun”. Zapytany o to, na jakim etapie prac nad „Rewind” jest obecnie, Sheeran stwierdził: – Powiedziałbym, że jakieś dwa miesiące od bycia całkowicie dopiętym i gotowym do wydania.

Czy oznacza to, że materiał również ukaże się za około dwa miesiące? Tutaj niestety nie ma tak dobrze. Anglik zadeklarował, że „Rewind” ukaże się w ciągu najbliższych 18 miesięcy.

Tagi


Popularne newsy

Ten Typ Mes wrócił do starych nawyków
NEWS

Ten Typ Mes wrócił do starych nawyków

Ten Typ Mes odpuszcza beef?
NEWS

Ten Typ Mes odpuszcza beef?

PRO8L3M odpalił promomix i preorder nowej płyty. Poznaliśmy zawartość zestawu wycenionego na 500 zł
NEWS

PRO8L3M odpalił promomix i preorder nowej płyty. Poznaliśmy zawartość zestawu wycenionego na 500 zł

Ten Typ Mes wyjaśnia brak dissu. Raper przekonuje, że to jeszcze nie koniec
NEWS

Ten Typ Mes wyjaśnia brak dissu. Raper przekonuje, że to jeszcze nie koniec

Tede i Warga nabijają się z Mesa. „Babcia Tedego z 1897”
NEWS

Tede i Warga nabijają się z Mesa. „Babcia Tedego z 1897”

Kristin Cabot i Coldplay Kiss Cam – mąż zabiera głos po głośnym skandalu
NEWS

Kristin Cabot i Coldplay Kiss Cam – mąż zabiera głos po głośnym skandalu

Makabryczne odkrycie w Tesli 20-letniego muzyka. W bagażniku znaleziono pocięte ciało
NEWS

Makabryczne odkrycie w Tesli 20-letniego muzyka. W bagażniku znaleziono pocięte ciało

Polecane

CGM
Diho, Haranczykov i xrzel we wspólnym numerze. Sprawdź singiel „POLIZEI”

Diho, Haranczykov i xrzel we wspólnym numerze. Sprawdź singiel „ ...

Haranczykov i xrzel z kolektywu VIRTUAL PUNX z zaskakującą gościnką.

54 minuty temu

CGM
Olivia Rodrigo łączy siły z legendą. Artystka zapowiada koncertowe wydawnictwo

Olivia Rodrigo łączy siły z legendą. Artystka zapowiada koncertowe wyd ...

Premiera jeszcze w tym roku.

5 godzin temu

CGM
Bonus RPK łączy siły z Oliwką Brazil

Bonus RPK łączy siły z Oliwką Brazil

"Tak się gotuje".

6 godzin temu

CGM
To już pewne – System Of A Down w Polsce i to w doborowym towarzystwie

To już pewne – System Of A Down w Polsce i to w doborowym towarz ...

To pierwszy koncert System Of A Down w naszym kraju od 2017 r.

9 godzin temu

CGM
Mata kupił Lamborghini za póltora miliona złotych

Mata kupił Lamborghini za póltora miliona złotych

Raper spełnił marzenie o luksusowym aucie

10 godzin temu

CGM
Doda zgarnie fortunę za krótki występ na PGE Narodowym

Doda zgarnie fortunę za krótki występ na PGE Narodowym

Do sieci trafiły szczegóły kontraktu

10 godzin temu