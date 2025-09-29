Szukaj
Zara Larsson zakończyła trasę z Tate McRae. Wokalistka jest zdziwiona porównaniami do koleżanki po fachu

Koniec trasy Miss Possessive Tour

2025.09.29

opublikował:

Foto: @piotr_tarasewicz

Szwedzka gwiazda pop, Zara Larsson, zakończyła swoją część trasy koncertowej Miss Possessive Tour Tate McRae w Kia Forum w Inglewood, Kalifornia. 27-letnia artystka podzieliła się swoimi wrażeniami z występów i reakcjami fanów, zarówno pozytywnymi, jak i negatywnymi.

Wsparcie zamiast rywalizacji

Larsson nazwała „dziwnym” fakt, że niektórzy porównują ją do Tate McRae. Na Instagramie napisała:

„To koniec trasy Miss Possessive! @tatemcrae dziękuję z całego serca za możliwość dzielenia sceny z Tobą i Twoimi dziewczynami każdej nocy. Nie potrafię wyrazić, jak bardzo doceniam szansę pokazania fanom kawałka mojego repertuaru. Jestem zaskoczona ilością pozytywnych reakcji, które otrzymałam od Twoich fanów i w sieci. Jednocześnie dziwi mnie, że niektórzy porównują nas do siebie, podczas gdy jesteśmy po prostu dwoma popowymi dziewczynami, które wspierają się za kulisami!”

Podziw dla Tate McRae i jej zespołu

Larsson wyraziła swoje uznanie dla talentu 22-letniej Tate oraz całego jej zespołu: tancerzy, muzyków, obsługi technicznej i kierowców. Podkreśliła, że ich profesjonalizm mówi wiele o osobie i sposobie pracy artystki. Zakończyła wiadomość obietnicą wsparcia:

„Ustawiasz poprzeczkę wysoko. Jesteś prawdziwą gwiazdą. Wiedz, że zawsze będę Cię wspierać! Dziękuję za to doświadczenie!”

