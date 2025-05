Zalia zapowiada klubową trasę koncertową

fot. mat. pras.

Po sukcesie wiosennej trasy koncertowej „Z serca”, Zalia – jedna z najbardziej wyrazistych i utalentowanych artystek młodego pokolenia – ogłasza kolejną odsłonę swojego muzycznego projektu. Jesienią 2025 roku wokalistka wyruszy w trasę „Serce”, która obejmie jeszcze więcej miast i większe sale koncertowe, odpowiadając na ogromne zainteresowanie i entuzjazm fanów.

Wiosenna część trasy została wyprzedana niemal natychmiast po ogłoszeniu, a Zalia zachwyciła publiczność nie tylko charyzmą sceniczną, ale i emocjonalną autentycznością. Jesienna trasa będzie jednak czymś zupełnie nowym – artystka przygotowuje świeżą koncepcję koncertów, która zaskoczy nawet najbardziej oddanych fanów.

„Chcę, żeby każdy koncert był osobną historią”

– Zależało mi na tym, żeby jesienna trasa była kontynuacją emocji, ale też nowym doświadczeniem. Będzie intymnie, momentami tanecznie, a przede wszystkim szczerze. Chcę, żeby każdy koncert był osobną historią – zapowiada Zalia.

Trasa „Serce” to nie tylko seria koncertów – to muzyczna i wizualna podróż inspirowana materiałem z najnowszego albumu artystki, zatytułowanego „Serce”, który ukazał się na początku roku. Album spotkał się z bardzo pozytywnym odbiorem zarówno ze strony krytyków, jak i fanów, a single takie jak „Znowu sam”, „list do niej”, „My”, „Nie mam dla Ciebie nic” czy „Diament” regularnie gościły na antenach polskich rozgłośni radiowych.

Jesienne koncerty przyniosą całkowicie nową setlistę, zmienione aranżacje znanych utworów i nieoczekiwane elementy sceniczne. Zalia zadbała o wyjątkową oprawę wizualną, która dopełni emocjonalną warstwę muzyki.

Zalia – „Serce” – rozpiska trasy:

10.10 – Zielona Góra – Kawon

11.10 – Opole – NCPP

17.10 – Gdynia – Podwórko Art

18.10 – Działdowo – MDK

19.10 – Toruń – Lizard King

25.10 – Wrocław – Zaklęte Rewiry

26.10 – Łódź – Scenografia

06.11 – Kraków – Kwadrat

07.11 – Katowice – Królestwo

15.11 – Warszawa – Palladium

22.11 – Lublin – FK Zgrzyt

29.11 – Poznań – Tama

30.11 – Szczecin – Słowianin