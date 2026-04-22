Zalia, Vito Bambino i Igor Herbut twarzami tegorocznej edycji Męskiego Grania

„Nareszcie” – nowy singiel Męskie Granie Orkiestry 2026 już dostępny

Męskie Granie Orkiestra 2026 powraca z nowym utworem, który już teraz wzbudza ogromne emocje wśród fanów polskiej muzyki. Singiel „Nareszcie” to oficjalna zapowiedź tegorocznej trasy i jednocześnie pierwszy muzyczny efekt współpracy trójki wyjątkowych artystów: Igor Herbut, Zalia oraz Vito Bambino.

Jak co roku, skład orkiestry był pilnie strzeżoną tajemnicą, a jego ogłoszenie stało się jednym z najbardziej wyczekiwanych momentów dla fanów projektu.

Męskie Granie Orkiestra 2026 – kto tworzy tegoroczny skład?

Tegoroczna odsłona Męskie Granie to połączenie trzech wyrazistych osobowości muzycznych, które reprezentują różne style i doświadczenia sceniczne.

Igor Herbut, znany ze swojej emocjonalnej wrażliwości i charakterystycznego głosu, powraca do orkiestry po ubiegłorocznym sukcesie. Vito Bambino pojawia się w projekcie już po raz trzeci, mając na koncie udział w takich hitach jak „I ciebie też, bardzo” czy „Supermoce”. Z kolei Zalia to świeża energia i jedno z największych odkryć młodego pokolenia artystów w Polsce.

To właśnie różnorodność i unikalne brzmienia każdego z nich tworzą wyjątkową mieszankę, która co roku definiuje charakter trasy.

„Nareszcie” – energia, emocje i letni hit 2026

Singiel „Nareszcie” to utwór pełen pozytywnej energii i emocji, który idealnie wpisuje się w klimat letnich koncertów. Refren piosenki podkreśla motyw odnalezienia harmonii i szczęścia:

„Nareszcie, dogadaliśmy się ja i serce…”

Za tekst odpowiadają Igor Herbut, Zalia i Vito Bambino, natomiast przy tworzeniu muzyki wsparł ich Jakub Galiński. Efektem jest nowoczesne, chwytliwe brzmienie, które ma szansę stać się jednym z największych hitów tegorocznej edycji Męskiego Grania.

Trasa Męskie Granie 2026 – koncerty i artyści

Trasa Męskie Granie 2026 wystartuje już 27 czerwca w Żywcu, gdzie po raz pierwszy na żywo będzie można usłyszeć utwór „Nareszcie”.

Za warstwę muzyczną odpowiadają doświadczeni dyrektorzy muzyczni – Kamil Pater oraz Leon Krześniak. Na scenie towarzyszyć im będzie zespół znakomitych instrumentalistów, którzy wspólnie stworzą energetyczne i dopracowane show.

Od lat Męskie Granie pozostaje jednym z najważniejszych wydarzeń muzycznych w Polsce, przyciągając tysiące fanów i promując najwyższy poziom artystyczny.

Teledysk „Nareszcie” – dynamiczna historia o przyciąganiu

Do utworu powstał również teledysk w reżyserii Piotr Matejkowski, który opowiada historię dwojga ludzi przyciąganych przez niewidzialną siłę.

Bohaterowie – mężczyzna i kobieta – ruszają w spontaniczną podróż przez miasto, kierowani przeczuciem, które ostatecznie prowadzi ich na koncert Męskie Granie Orkiestry 2026. Tam ich drogi się przecinają, a spotkanie staje się symbolicznym spełnieniem emocjonalnej podróży.

Dynamiczny montaż i energetyczna narracja doskonale współgrają z charakterem utworu, podkreślając jego uniwersalne przesłanie.

Męskie Granie – fenomen polskiej sceny muzycznej

Sponsorowana przez markę Żywiec trasa Męskie Granie od lat stanowi jedno z najważniejszych wydarzeń muzycznych w Polsce. Projekt nie tylko promuje znanych artystów, ale także daje przestrzeń do eksperymentów i tworzenia unikalnych kolaboracji.

Każdego roku zwieńczeniem trasy jest singiel Męskie Granie Orkiestry, który często staje się hitem lata i na długo pozostaje w świadomości słuchaczy.

„Nareszcie” ma wszystko, by dołączyć do tej listy – chwytliwy refren, emocjonalny przekaz i energię, która idealnie sprawdzi się podczas koncertów na żywo.