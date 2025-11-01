Żabson dostał zgodę na publikację utworu z Wiz Khalifą

Foto: @piotr_tarasewicz / @cgm.pl

Żabson oficjalnie potwierdził, że otrzymał zgodę na publikację wspólnego utworu z Wiz Khalifą. To jedno z najgorętszych wydarzeń w polskim rapie 2025 roku. Informacja pojawiła się podczas transmisji na żywo Glo Gang, a fani natychmiast zaczęli spekulować o szczegółach tej międzynarodowej współpracy.

Żabson i Wiz Khalifa – polsko-amerykańska kolaboracja

Podczas live’a Żabson poinformował, że jego menedżment uzyskał formalną zgodę od ekipy Chief Keefa, związanej z Glo Gang. Oznacza to, że nic nie stoi już na przeszkodzie, by kawałek z Wiz Khalifą ujrzał światło dzienne. To duży krok dla polskiego rapera, który od lat konsekwentnie rozwija swoją karierę i dąży do międzynarodowych kolaboracji.

Utwór z Wiz Khalifą może trafić na „Hollywood Smile (Xtreme)”

Wśród fanów pojawiły się plotki, że wspólny utwór z Wiz Khalifą znajdzie się na rozszerzonej wersji albumu „Hollywood Smile (Xtreme)”, którego premiera zaplanowana jest na 12 grudnia 2025 roku. To wydanie ma przynieść kilka niespodzianek i nowych brzmień, a współpraca z amerykańskim artystą idealnie wpisuje się w koncepcję albumu.