Yungblud komentuje krytykę po zdjęciu z wokalistą Rammstein

Yungblud odpowiedział na krytykę, jaka pojawiła się w sieci po tym, jak został sfotografowany razem z frontmanem Rammstein, Tillem Lindemannem.

Oskarżenia wobec Lindemanna i ich kontekst

W 2023 roku kilka kobiet oskarżyło Lindemanna o podawanie narkotyków i nakłanianie ich do aktywności seksualnej. Zespół prawny wokalisty uznał te zarzuty za „bez wyjątku nieprawdziwe”.

Tego samego roku niemieccy prokuratorzy zamknęli śledztwo, stwierdzając, że „analiza dostępnych dowodów nie wykazała żadnych przesłanek, aby podejrzany dokonał czynów seksualnych wobec kobiet wbrew ich woli” ani nie stosował narkotyków „w celu nakłonienia ich do seksu”.

Spotkanie w Perth i reakcja fanów

Obaj artyści występowali niedawno w Australii, a spotkali się w Perth. Zdjęcie Yungbluda z Lindemannem pojawiło się na Instagramie wokalisty Rammstein z podpisem:

„Absolute pleasure meeting @yungblud in Perth. Have fun in Mumbai!”

Choć Lindemann nie był oskarżony w postępowaniu karnym, kontrowersje wokół jego osoby wpłynęły na opinie fanów. W komentarzach część z nich wyraziła „rozczarowanie” i zachęcała Yungbluda do odniesienia się do sprawy.

Oświadczenie Yungbluda

W odpowiedzi na krytykę, artysta opublikował nagranie audio w mediach społecznościowych: