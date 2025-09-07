Young Thug przeprasza GloRillę za obraźliwe słowa. Nazwał ją brzydką i drwił z jej wyglądu

foto: mat. pras.

Przeprosiny po wycieku rozmowy z więzienia

Young Thug publicznie przeprosił GloRillę po tym, jak w sieci pojawiło się nagranie jego rozmowy telefonicznej z więzienia. W trakcie rozmowy z partnerką, Mariah The Scientist, raper nazwał autorkę hitu TGIF „brzydką” i drwił z jej wyglądu.

Kilka dni później artysta opublikował wpis na platformie X (dawniej Twitter), w którym przyznał, że żałuje swoich słów.

– Przede wszystkim przepraszam cię za moje słowa, naprawdę nie uważam, że jesteś brzydka. Mówiłem to z więzienia, w trudnym momencie mojego życia – napisał.

Co powiedział Young Thug w rozmowie telefonicznej?

W nagraniu, które wyciekło do sieci, Young Thug porównywał GloRillę do Rihanny, dodając jednak, że „nie jest w jego typie”. Określił ją w wulgarny sposób, krytykując fryzurę i rysy twarzy.

Słowa rapera wywołały falę krytyki w social mediach, a internauci zaczęli domagać się wyjaśnień.

Kontekst sprawy – YSL RICO

Rozmowa była jedną z wielu, które rzekomo wyciekły z więziennych nagrań Young Thuga między majem 2022 a październikiem 2024, w trakcie jego głośnej sprawy YSL RICO. W innej rozmowie raper miał przyznać, że wydał 50 tys. dolarów na kupno streamów, aby album Gunna – „DS4EVER” zadebiutował na pierwszym miejscu listy Billboard 200.