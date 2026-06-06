Festiwal w Opolu 2026: Kto wygrał konkurs Premiery? Wielki triumf Sargisa i jubileusz Justyny Steczkowskiej

Drugi dzień 63. Krajowego Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu upłynął pod znakiem konkursu Premiery, który od lat jest jednym z najważniejszych wydarzeń festiwalu. Na scenie opolskiego amfiteatru zaprezentowali się uznani artyści oraz młodzi wykonawcy walczący o prestiżowe nagrody jury i publiczności.

Tegoroczna edycja przyciągnęła ogromne zainteresowanie widzów, a poziom prezentowanych utworów był wyjątkowo wysoki. Ostatecznie największym zwycięzcą wieczoru okazał się Sargis, który zachwycił zarówno jury, jak i publiczność.

Sargis zwycięzcą konkursu Premiery w Opolu

Największym bohaterem wieczoru został Sargis, który wykonał utwór „Ziemia”. Artysta zdobył główną nagrodę jury, otrzymując statuetkę oraz nagrodę finansową w wysokości 35 tysięcy złotych. To jednak nie koniec sukcesów wokalisty.

Publiczność również doceniła jego występ, przyznając mu Nagrodę im. Karola Musioła, znaną szerzej jako słynna Karolinka. Tym samym Sargis zgarnął dwa najważniejsze wyróżnienia konkursu Premiery.

Dla wokalisty jest to szczególny moment w karierze. Siedem lat temu triumfował bowiem w konkursie Debiuty, a teraz ponownie zapisał się w historii opolskiego festiwalu jako zwycięzca jednego z najważniejszych konkursów muzycznych w Polsce.

Podczas odbierania nagród nie krył wzruszenia i podziękował wszystkim, którzy wspierali go na artystycznej drodze. Jak podkreślał, zwycięstwo w Opolu było jego wielkim marzeniem.

Kim jest Sargis?

Historia Sargisa poruszyła wielu widzów. Artysta jako dziecko przyjechał do Polski wraz z rodziną z Armenii. Przez lata konsekwentnie rozwijał swoją karierę muzyczną, zdobywając uznanie słuchaczy i branży.

Utwór „Ziemia”, który przyniósł mu zwycięstwo w Opolu, pochodzi z debiutanckiego albumu artysty. Premiera wydawnictwa została zaplanowana na 19 czerwca, co dodatkowo zwiększyło zainteresowanie jego twórczością.

Uczestnicy konkursu Premiery 2026

W tegorocznym konkursie Premiery wystąpiło dziesięciu wykonawców reprezentujących różne style muzyczne. Na scenie zaprezentowali się:

Kamil Bednarek,

Andrzej Krzywy,

Patrycja Markowska z utworem „Fale”,

Krzysztof Iwaneczko z piosenką „Zatrzymaj się”,

Maciej Skiba z utworem „Wołam”,

Michał Wiśniewski z piosenką „Do moich dzieci”,

Jasiek Piwowarczyk z utworem „Halo Houston”,

Kuba Szmajkowski z piosenką „Porto”,

Poparzeni Kawą Trzy z utworem „Twoje oczy”,

Sargis z piosenką „Ziemia”,

Vix.N z utworem „Stara dusza”,

duet Darya i Fabijański z piosenką „Nieidealna”.

Każdy z uczestników zaprezentował autorski materiał, dzięki czemu konkurs był niezwykle różnorodny i atrakcyjny dla publiczności.

Nagrody ZAiKS podczas Festiwalu w Opolu

Oprócz głównych nagród przyznano również wyróżnienia Stowarzyszenia Autorów ZAiKS. Nagrodę za najlepszy tekst otrzymał Vix.N za utwór „Stara dusza”, natomiast wyróżnienie za najlepszą muzykę trafiło do Krzysztofa Iwaneczki za kompozycję „Zatrzymaj się”.

Nagrody ZAiKS od lat są ważnym elementem festiwalu, ponieważ podkreślają znaczenie autorów tekstów i kompozytorów w tworzeniu polskiej muzyki.

Justyna Steczkowska świętowała 30-lecie kariery

Jednym z najważniejszych punktów wieczoru był jubileuszowy recital Justyny Steczkowskiej. Artystka świętowała 30-lecie pracy artystycznej, prezentując przekrojowy program obejmujący największe przeboje swojej kariery.

Publiczność mogła usłyszeć takie utwory jak „Dziewczyna szamana”, „Za karę”, „Oko za oko”, „Stu policjantów”, „Witch-er Tarohoro”, „Ty lustrem świata”, „Każda fala znajdzie brzeg”, „Nieznany raj”, „Poznam siebie”, „Domek z kart” oraz eurowizyjny przebój „Gaja”.

Występ był pełen efektów wizualnych, choreografii i imponujących rozwiązań scenicznych. Szczególne wrażenie zrobił moment, w którym wokalistka unosiła się nad sceną, wzbudzając zachwyt zgromadzonej publiczności.

Specjalne wyróżnienie dla Justyny Steczkowskiej

Z okazji jubileuszu Justyna Steczkowska otrzymała specjalną nagrodę Telewizji Polskiej. Wyróżnienie wręczył dyrygent Zygmunt Kukla, a sama artystka nie kryła wzruszenia i podziękowała fanom za wieloletnie wsparcie.

Recital był jednym z najbardziej widowiskowych wydarzeń tegorocznego Festiwalu w Opolu i przypomniał najważniejsze momenty bogatej kariery wokalistki.