Marina śpiewa z Matą. Na tej samej scenie Fagata z Natalisą i światowe gwiazdy. Tak para świętowała 10. rocznicę ślubu

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Wojciech Szczęsny i Marina Łuczenko-Szczęsna świętują dekadę małżeństwa

Wojciech Szczęsny i Marina Łuczenko-Szczęsna mają wyjątkowy powód do świętowania. Jedna z najpopularniejszych par polskiego show-biznesu obchodzi właśnie 10. rocznicę ślubu. Z tej okazji małżonkowie zorganizowali eleganckie przyjęcie w Warszawie, na które zaprosili rodzinę, przyjaciół oraz wiele znanych osobistości ze świata sportu i rozrywki.

Rocznicowe wydarzenie szybko wzbudziło zainteresowanie mediów i fanów. Wszystko za sprawą imponującej listy gości, wyjątkowej oprawy oraz szczytnego celu, który przyświecał organizatorom.

Historia miłości Wojciecha Szczęsnego i Mariny Łuczenko

Historia związku Wojciecha Szczęsnego i Mariny Łuczenko-Szczęsnej od lat budzi zainteresowanie fanów. Para pobrała się 21 maja 2016 roku podczas romantycznej ceremonii zorganizowanej na jednej z greckich wysp. Uroczystość przez długi czas utrzymywana była w tajemnicy, a szczegóły wydarzenia ujawniono dopiero po ślubie.

Wesele było niezwykle wystawne i zgromadziło wiele znanych postaci. Wśród gości znalazła się między innymi Anna Lewandowska, a wyjątkową niespodzianką był występ brytyjskiego wokalisty Jamesa Arthura, który zaśpiewał podczas pierwszego tańca młodej pary.

Od tamtej pory Wojciech Szczęsny i Marina stworzyli szczęśliwą rodzinę, łącząc życie zawodowe z rodzinnym.

Rodzina Szczęsnych. Syn Liam i córka Noelia

W ciągu dziesięciu lat małżeństwa para doczekała się dwójki dzieci. W 2018 roku na świat przyszedł ich syn Liam, który szybko stał się oczkiem w głowie rodziców. Kilka lat później rodzina powiększyła się ponownie.

W 2024 roku Marina i Wojciech powitali na świecie córkę Noelię. Narodziny dziewczynki były szeroko komentowane przez media, a szczęśliwi rodzice chętnie dzielili się wybranymi momentami rodzinnego życia za pośrednictwem mediów społecznościowych.

Dziś Szczęsni uchodzą za jedną z najbardziej lubianych i stabilnych par w polskim świecie celebrytów.

Wyjątkowe przyjęcie z okazji 10. rocznicy ślubu

Z okazji okrągłego jubileuszu Marina Łuczenko-Szczęsna i Wojciech Szczęsny postanowili zorganizować uroczyste przyjęcie w Warszawie. Wydarzenie odbyło się w eleganckiej atmosferze, a jego motywem przewodnim był kolor biały.

Goście zostali poproszeni o przestrzeganie wskazanego dress code’u, co nadało całemu wydarzeniu wyjątkowego charakteru. Zdjęcia i relacje pojawiające się w mediach społecznościowych pokazały, że organizatorzy zadbali o każdy detal przyjęcia.

Plejada gwiazd na rocznicy Szczęsnych

Na zaproszenie pary odpowiedziało wiele znanych osób ze świata muzyki, sportu oraz mediów. Wśród gości znaleźli się między innymi:

Julia Wieniawa ,

, Maffashion ,

, Roksana Węgiel i Kevin Mglej ,

i , Magdalena Lamparska ,

, Arkadiusz Milik ,

, Jan Bednarek .

Mata, Fagata i światowe gwiazdy muzyki na imprezie

Podczas imprezy nie mogło zabraknąć występów na żywo. Marina wystąpiła u boku Maty, Jamesa Arthura, Silesa i Eryka Moczko. Poza nimi wystąpili m.in. Fagata z Natalisą, Nothng But Thieves czy Anna Marie.