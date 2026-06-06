Marina śpiewa z Matą. Na tej samej scenie Fagata z Natalisą i światowe gwiazdy. Tak para świętowała 10. rocznicę ślubu

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Wojciech Szczęsny i Marina Łuczenko-Szczęsna świętują dekadę małżeństwa
Wojciech Szczęsny i Marina Łuczenko-Szczęsna mają wyjątkowy powód do świętowania. Jedna z najpopularniejszych par polskiego show-biznesu obchodzi właśnie 10. rocznicę ślubu. Z tej okazji małżonkowie zorganizowali eleganckie przyjęcie w Warszawie, na które zaprosili rodzinę, przyjaciół oraz wiele znanych osobistości ze świata sportu i rozrywki.
Rocznicowe wydarzenie szybko wzbudziło zainteresowanie mediów i fanów. Wszystko za sprawą imponującej listy gości, wyjątkowej oprawy oraz szczytnego celu, który przyświecał organizatorom.
Historia miłości Wojciecha Szczęsnego i Mariny Łuczenko
Historia związku Wojciecha Szczęsnego i Mariny Łuczenko-Szczęsnej od lat budzi zainteresowanie fanów. Para pobrała się 21 maja 2016 roku podczas romantycznej ceremonii zorganizowanej na jednej z greckich wysp. Uroczystość przez długi czas utrzymywana była w tajemnicy, a szczegóły wydarzenia ujawniono dopiero po ślubie.
Wesele było niezwykle wystawne i zgromadziło wiele znanych postaci. Wśród gości znalazła się między innymi Anna Lewandowska, a wyjątkową niespodzianką był występ brytyjskiego wokalisty Jamesa Arthura, który zaśpiewał podczas pierwszego tańca młodej pary.
Od tamtej pory Wojciech Szczęsny i Marina stworzyli szczęśliwą rodzinę, łącząc życie zawodowe z rodzinnym.
Rodzina Szczęsnych. Syn Liam i córka Noelia
W ciągu dziesięciu lat małżeństwa para doczekała się dwójki dzieci. W 2018 roku na świat przyszedł ich syn Liam, który szybko stał się oczkiem w głowie rodziców. Kilka lat później rodzina powiększyła się ponownie.
W 2024 roku Marina i Wojciech powitali na świecie córkę Noelię. Narodziny dziewczynki były szeroko komentowane przez media, a szczęśliwi rodzice chętnie dzielili się wybranymi momentami rodzinnego życia za pośrednictwem mediów społecznościowych.
Dziś Szczęsni uchodzą za jedną z najbardziej lubianych i stabilnych par w polskim świecie celebrytów.
Wyjątkowe przyjęcie z okazji 10. rocznicy ślubu
Z okazji okrągłego jubileuszu Marina Łuczenko-Szczęsna i Wojciech Szczęsny postanowili zorganizować uroczyste przyjęcie w Warszawie. Wydarzenie odbyło się w eleganckiej atmosferze, a jego motywem przewodnim był kolor biały.
Goście zostali poproszeni o przestrzeganie wskazanego dress code’u, co nadało całemu wydarzeniu wyjątkowego charakteru. Zdjęcia i relacje pojawiające się w mediach społecznościowych pokazały, że organizatorzy zadbali o każdy detal przyjęcia.
Plejada gwiazd na rocznicy Szczęsnych
Na zaproszenie pary odpowiedziało wiele znanych osób ze świata muzyki, sportu oraz mediów. Wśród gości znaleźli się między innymi:
- Julia Wieniawa,
- Maffashion,
- Roksana Węgiel i Kevin Mglej,
- Magdalena Lamparska,
- Arkadiusz Milik,
- Jan Bednarek.
Mata, Fagata i światowe gwiazdy muzyki na imprezie
Podczas imprezy nie mogło zabraknąć występów na żywo. Marina wystąpiła u boku Maty, Jamesa Arthura, Silesa i Eryka Moczko. Poza nimi wystąpili m.in. Fagata z Natalisą, Nothng But Thieves czy Anna Marie.
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Zamiast prezentów – wsparcie potrzebujących
Jednym z najbardziej poruszających elementów wydarzenia była prośba skierowana do zaproszonych gości. Marina i Wojciech poprosili, aby zamiast tradycyjnych prezentów przekazać środki finansowe na cele charytatywne.
Takie rozwiązanie spotkało się z bardzo pozytywnym odbiorem i pokazało, że jubileusz małżonków był nie tylko okazją do świętowania, ale również do niesienia pomocy osobom potrzebującym.
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