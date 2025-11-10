CGM

Young Leosia nagrała diss na Fagatę, ale nie chce go wydać. „Nie będę się dissować z kimś, kto nie pisze swoich tekstów”

Raperka o konflikcie z Fagatą

2025.11.10



Young Leosia nagrała diss na Fagatę, ale nie chce go wydać. „Nie będę się dissować z kimś, kto nie pisze swoich tekstów”

W sieci zawrzało po informacji, że Young Leosia nagrała diss na Fagatę, jednak fani mogą się rozczarować – utwór prawdopodobnie nigdy nie ujrzy światła dziennego. Wokalistka i raperka potwierdziła, że numer faktycznie powstał, ale nie planuje jego publikacji.

W rozmowie z fanami artystka przyznała:

„Tak, ale nie wiem czy on będzie wydany. Diss powstał, ale chyba wydam tę piosenkę bez dissowania tej osoby.”

Tym samym potwierdziła, że konflikt między nią a influencerką Fagatą miał realne odbicie w studiu nagraniowym.

Dlaczego Young Leosia nie chce wydać dissu?

Young Leosia wyjaśniła, że nie zamierza publikować numeru, ponieważ nie uznaje Fagaty za godną przeciwniczkę w rapowej rywalizacji.

„Jakbym miała godną przeciwniczkę, to mogłabym się dissować. Nie będę się dissować z kimś, kto nie pisze swoich tekstów.”

Słowa te sugerują, że artystka traktuje konflikt bardziej symbolicznie niż muzycznie, a jej decyzja wynika z dbałości o własny wizerunek i artystyczną autentyczność.

 

View this post on Instagram

 

A post shared by Kanał Zero (@oficjalnezero)

Niewydany wspólny utwór z 2023 roku

To nie pierwszy raz, kiedy Young Leosia i Fagata pojawiają się w jednym kontekście muzycznym. W 2023 roku miały nagrany wspólny numer, jednak również ten projekt nie został wydany. Według informacji z branży, decyzja o wstrzymaniu premiery miała związek z obawami o wizerunek Leosi i reakcję opinii publicznej.

Co dalej z konfliktem?

Choć diss istnieje, jego publikacja pozostaje niepewna. Fani spekulują, czy numer kiedykolwiek trafi do sieci, czy też pozostanie tylko częścią kulis polskiej sceny rapowej. Jedno jest pewne – Young Leosia wyraźnie zaznacza granice swojej muzycznej rywalizacji i nie zamierza obniżać poziomu dla medialnego rozgłosu.

