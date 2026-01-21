CGM

Wyciekły rozmowy Taylor Swift z Blake Lively o Baldonim: „Su*a wie, że coś nadchodzi, bo wyciągnął swoje cieniutki skrzypki”

Nowo ujawnione dokumenty sądowe pokazują, że piosenkarka była mocno zaangażowana w spór

2026.01.21

Foto: M. Alas & M. Piggott

Taylor Swift znalazła się w centrum kontrowersji związanych z konfliktem między Blake Lively a Justinem Baldonim. Nowo ujawnione dokumenty sądowe pokazują, że piosenkarka była mocno zaangażowana w spór, który pierwotnie przedstawiano jako zdradę ze strony byłej przyjaciółki Blake Lively.

Taylor Swift w ogniu kontrowersji

Według dokumentów uzyskanych przez TMZ, Taylor Swift w grudniu 2024 roku wysłała wiadomość do Blake Lively, odnosząc się do Baldoniego i nadchodzącego artykułu w New York Times:

„Myślę, że ta suka wie, że coś nadchodzi, że coś nadchodzi, bo wyciągnął swoje cieniutki skrzypki”

Wiadomość ujawniono w ramach odtajnionej zeznania Blake Lively. Informacje te przeczą wcześniejszej wersji wydarzeń przedstawianej przez zespół Swift, według której piosenkarka była zaskoczona obecnością Baldoniego podczas spotkania w penthousie w Nowym Jorku.

Swift jako strateg w konflikcie Baldoni – Lively

Dokumenty pokazują, że Taylor Swift nie była biernym obserwatorem, lecz aktywnie doradzała Blake w kwestiach strategicznych:

Gdyby Justin był sprytny, powiedziałby: nie, Taylor Swift nie wchodzi do zwiastuna, bo to daje ci więcej władzy nad filmem – ona jest twoim sojusznikiem, a nie jego.”

Blake Lively w zeznaniach dodała, że wysłała Taylor scenariusz do przeczytania jeszcze przed przybyciem do jej apartamentu, a Taylor odpowiedziała:

„Zrobię dla ciebie wszystko!!”

Piosenkarka miała w pełni popierać poprawioną wersję scenariusza.

Blake Lively i Ryan Reynolds mobilizują wsparcie

W maju 2024 Blake Lively i Ryan Reynolds kontaktowali się z innymi gwiazdami i wpływowymi osobami, by wspierały jej wersję filmu. Reynolds miał określić Baldoniego jako:

„złośliwie próżnego, socjopatycznego FAUX-feministę z prawie żadnym poczuciem granic i wstydu. Nie mogę uwierzyć, że nie trafił do więzienia…”

Lively próbowała również zdobyć poparcie Bena Afflecka, Anny Wintour i Bradleya Coopera, argumentując, że Baldoni wprowadza chaos na planie i generuje poważne problemy HR.

Taylor Swift w roli sojuszniczki Lively

Według nowych dokumentów, Taylor Swift była aktywnie zaangażowana w wsparcie Blake:

„Rozmawiałam z Colleen (autorką 'It Ends with Us’). Ona czuje tak samo jak ja, nadal pełną parą za swoją wersją … zrobione z mojej perspektywy, perspektywy Colleen i Taylor.”

To pokazuje, że konflikt między Lively a Baldonim nie był jedynie jednostronną walką, a piosenkarka pełniła rolę sojuszniczki w sporze filmowym.

Sprawa wciąż rozwija się

Dokumenty sądowe zawierają wiele szczegółów i komunikacji między gwiazdami. Ujawnione wiadomości obnażają złożoność relacji między Taylor Swift, Blake Lively i Justinem Baldonim oraz podważają wcześniejsze narracje o „zdradzie” czy „wciągnięciu” Taylor w konflikt.

