„Wpadłem w dragi jak do przyjaciela” – Kizo i ReTo łączą siły

Szczere wersy o życiu na krawędzi.

2025.09.18

opublikował:

fot. mat. pras.

Kizo i ReTo łączą siły w nowym singlu pt. „A może nie?”. Artyści w szczerych wersach opowiadają o życiu na krawędzi – szybkim tempie codzienności, hedonizmie, relacjach i konsekwencjach wyborów. Tekst pełen jest szczerych wyznań i kontrastów: wolność kontra odpowiedzialność, zabawa kontra samotność, sukces kontra wewnętrzne wątpliwości. Bit w klimacie deep house to dzieło clearminda i Worka.

“A może nie” to singiel, który zwieńcza kolejny intensywny rok w karierze Kizo, który konsekwentnie utrzymuje się w topie najpopularniejszych polskich artystów, rozwijając jednocześnie markę osobistą do rzadko spotykanych w naszym kraju rozmiarów.

2025 rokiem singli Kizo

Mimo, że 2025 rok nie przyniósł nowego albumu rapera, Kizo skupił się na singlowaniu, efektem jest paleta różnorodnych utworów. “KIEROWNIK”, “SZEF”, “SUV BOOMER” to potężne bangery. “ZNOWU RAZEM” – czyli powrót do klasycznego, ulicznego rapu i jedna z najbardziej emocjonalnych zwrotek BONUSA RPK w ostatnich latach. “BEZ KITU” – trochę refleksji na klubowym bicie – czyli znak rozpoznawczy Kizo. Utwór “A MOŻE NIE” to wisienka na torcie, a zarazem zapowiedź nowego kierunku w twórczości rapera.

Jedno jest pewne. Kizo nie odkłada mikrofonu i przyszły rok może przynieść sporo zaskoczeń w każdej z wielu sfer działalności artysty.

